На Уолл-стрит продается рекордное количество облигаций для финансирования экологических проектов. При этом заемщик не гарантирует, что средства будут направлены на защиту окружающей среды. Об этом рассказал журнал The Wall Street Journal 9 июня 2021 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM CO2

Продажа многих зелёных облигаций сопровождается предупреждениями о том, что компании могут не выполнять свои обязательства по охране окружающей среды. Облигации оказываются не так безвредны для природы, как их рекламируют, поскольку слишком высок спрос на инвестиционные продукты с зелёной маркировкой.

« Это создает проблему для инвесторов в зелёные облигации , — сказал Генри Шиллинг, основатель Sustainable Research & Analysis LLC и один из первых кредитных аналитиков, занимающийся вопросами зеленых облигаций. — Вы должны учитывать риск того, что они могут в конечном итоге не быть зелёными ».

Рост числа зелёных облигаций с так называемым «мусорным» рейтингом вызван бумом на рынке устойчивых инвестиций. Финансовые управляющие и инвестиционные банки конкурируют за клиентов, у которых то и дело меняются требования. Эта конкуренция вызывает озабоченность по поводу «гринвошинга», то есть ложной маркировки ценных бумаг как зелёных. В связи с этим в марте 2021 года в Европейском союзе был принят специальный закон, призванный предотвратить симуляцию заботы об экологии эмитентами зелёных облигаций.

Carlos Delgado Уолл-стрит

Банкиры, продающие высокодоходные зелёные облигации, заявили, что до сих пор не существует официально зарегистрированных случаев, доказывающих, что эмитенты зеленых облигаций преднамеренно нарушали меры по защите окружающей среды или климата.

По словам представителя компании, которая разрабатывает особую технологию для электромобилей, позволяющую сократить выбросы парниковых газов как минимум наполовину к 2035 году, её выручка от выпуска зелёных облигаций на сумму $400 млн будет использована только для зелёных проектов.

Компании, выпускающие зелёные облигации, создают основу, которая определяет использование привлеченных средств для таких целей, как переход на возобновляемые источники энергии. Как правило, для оценки возможности достижения эмитентом климактерических целей нанимается третья сторона. Однако если заемщик не проходит такую проверку, кредитор не имеет законного права требовать компенсации.

« Не существует механизма, гарантирующего инвесторам, что зелёные инвестиции действительно будут зелёными , — сказал Миту Гулати, профессор права в Университете Вирджинии. — Единственный вывод, который мы можем сделать из текущей ситуации, заключается в том, что инвесторы мало интересуются климатом и экологией ».

Около 10 лет назад, когда были впервые выпущены зелёные облигации с претензией на долгосрочную устойчивость, например, такими заёмщиками, как Всемирный банк, инвестиции в такие бумаги не считались риском. Но в последнее время компании с высокодоходными кредитными рейтингами начали продавать больше зеленых облигаций, которые содержат «антиклиматические» предупреждения.

Согласно информации Climate Bonds Initiative, выпуск зеленых облигаций достиг рекордных $270 млрд в прошлом году и будет ещё быстрее расти в 2021 году.

На Нью-Йоркской фондовой бирже

Базирующийся в Люксембурге производитель упаковки Ardagh в феврале 2021 года выпустил высокодоходные зеленые облигации на сумму $2,8 млрд, чтобы собрать средства для частичной интеграции своего подразделения, выпускающего металлические банки, со SPAC-компанией (специально созданной для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO).

Institutional Shareholder Services Inc. сертифицировала облигации Ardagh как зеленые на основании обязательства израсходовать сумму, равную заимствованной по облигациям, на приобретение переработанных материалов и повышение энергоэффективности.

Язык облигаций напоминает библейский: защита инвесторов называется заветами, в случае нарушения которых компаниями или правительством инвесторы могут подать иск о возмещении убытков. В случае же зелёных облигаций репутация — единственная потеря для заемщиков, если они не выполнят свои экологические обязательства.

Один из вариантов, который банкиры и юристы Уолл-стрит начали предлагать инвесторам в области экологической, социальной и управленческой деятельности (ESG) в прошлом году, — это облигации, привязанные к устойчивости. Заемщик не обещает прибыль от конкретного зеленого проекта, но обещает достичь определенных целей устойчивого развития, таких как сокращение выбросов СО 2 . Если им не удастся достичь своих целей, им придется выплатить более высокие процентные ставки.

Немецкий производитель искусственной древесины Pfleiderer Group BV выпустил облигации на сумму €750 млн через свою дочернюю компанию PCF GmbH в апреле 2021 года. При этом эмитентом декларировалось сокращение использования общего количества материалов и выбросов СО 2 на 8%.

Выбросы CO2

Одна из причин, по которой Уолл-стрит настаивает на новых продуктах, заключается в том, чтобы привлечь такие компании, как Pfleiderer, у которых нет крупномасштабных зеленых проектов для финансирования, но это позволяет им продавать больше облигаций с маркировкой ESG. По данным Moody's Investors Services, объем продаж таких облигаций в первом квартале этого года достиг 8,5 млрд долларов, что сопоставимо с общим объемом выпуска в 2020 году.

Аластер Гиллеспи, аналитик исследовательской компании CovenantReview, сказал, что штрафы за невыполнение эмитентами облигаций целей устойчивого развития часто слишком малы, чтобы иметь хоть какой-то смысл.