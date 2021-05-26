Как давно климатические алармисты осознали, что большая часть их тревог была основана на ошибочных предположениях? В результате ложное утверждение части научного сообщества по поводу антропогенного изменения климата уступает место гораздо более реалистичной и обнадеживающей оценке будущего.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Об этом пишет журналист Говард Зирер в цикле статей для The Independent под названием «Пропаганда изменения климата против фактов». ИА REGNUM предлагает вашему вниманию перевод второй статьи этого цикла.

Похоже, изменение климата не положит конец тому миру, который мы знаем. Тот факт, что климатические алармисты отрекаются от своих предсказаний Судного дня, вселяет в нас надежду.

Дэвид Уоллес-Уэллс, автор книги о климатическом кризисе 2019 года под названием «Необитаемая Земля», призвал коллег — экологических активистов пересмотреть свою пропагандистскую деятельность «в менее алармистском ключе». В статье для New York Intelligencer Уоллес-Уэллс пишет:

«Появилось новое направление обсуждения климатического будущего, в целом обнадеживающее, по крайней мере, для такого алармиста, как я. На этот раз новости о климате могут оказаться лучше, чем мы думали. И определенно лучше, чем думал я».

Парижская конференция по изменению климата (COP 21 CMP 11). 2015

В одной из статей в престижном журнале Nature содержится призыв к сторонникам климатических алармистов отказаться от пропаганды запугивающего климатического сценария RCP 8.5, который предполагает, что мир возвратится к использованию угля для производства электроэнергии. RCP 8.5 был создан, чтобы смоделировать ситуацию высоких выбросов с целью сравнения, но стал широко использоваться климатическими алармистами для описания страшного будущего, в случае, если не будут приняты решительные меры.

Как сказал писатель Майкл Крайтон в своей знаменитой лекции в Калифорнийском технологическом институте в 2003 году: «Если это консенсус, то это не может быть наукой. Если это наука, то это не может быть консенсусом».

Об отречении климатических алармистов от своих воззрений практически не сообщается, поскольку это поставило бы в неловкое положение влиятельных политиков и подорвало бы мрачные и обреченные на провал нарративы СМИ, которые продолжают привлекать читателей климатическими угрозами.

Удивительно, но многие экологические движения и СМИ игнорируют даже Межправительственную группу экспертов ООН по изменению климата. В частности, группа пояснила, что «сценарий RCP, который предполагает только половину от объемов выбросов, прописанных в RCP 8.5, соответствует базовому сценарию, согласно которому активно происходят технологические улучшения и усиление роли отраслей услуг и при котором сокращение выбросов парниковых газов не является самоцелью».

Другими словами, если мир продолжит свой нынешний путь, не приступив к реализации многомиллионных программ по сокращению выбросов парниковых газов, планета станет зеленее.

Медиапропаганда обычно включает тщательно отобранные данные, предназначенные для усиления образа надвигающейся гибели.

Anders Hellberg Грета Тунберг

В ответ можно привести несколько тщательно подобранных фактов, которые СМИ намеренно игнорируют, чтобы не прерывать свои стоны о надвигающемся кризисе.

Вызывает ли потепление ухудшение погодных условий? Нет. Частота торнадо остается стабильной с 1954 года, а сила торнадо снизилась. Что касается ураганов, то, согласно Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA), «исторический рекорд количества тропических штормов не дает убедительных доказательств долгосрочного роста, вызванного потеплением из-за выбросов парниковых газов».

А как насчет засухи и пожаров? Засухи во всем мире с 1951 года показали небольшое увеличение частоты, продолжительности и суровости, но уменьшились в Северном полушарии. По данным НАСА, «с 1900 года количество глобальных пожаров быстро пошло на спад, который продолжается до настоящего времени».

Мы переживаем эпоху волн смертельной жары? Снова нет. Волны тепла в США сейчас гораздо реже и менее сильны, чем они были в 1930-х годах, а для большинства штатов рекордные высокие температуры были установлены в первой половине XX века.

Мы, должно быть, приближаемся к продовольственному кризису? Нет. Урожайность сельскохозяйственных культур в мире растет, а не падает. И любые потери в производстве продуктов питания в более южных странах в ближайшие десятилетия будут более чем компенсированы значительным увеличением пахотных земель в сегодняшних более прохладных регионах Канады и Азии.

Не существует явного научного заговора с целью ввести общественность в заблуждение относительно изменения климата: большинство основных научных отчетов основаны на фактах. Но поскольку общественность получает тщательно подобранную информацию о климате почти исключительно из средств массовой информации, очень немногие люди оценивают ситуацию по сводкам поверхностных оценок климата. В результате климатическим паникерам и СМИ удалось убедить 67% населения, большинство из которых читают только заголовки статей, в том, что федеральное правительство должно делать больше для смягчения последствий изменения климата.

Детский марш за климатическую справедливость. Миннесота. США. 2017

Ни одна климатическая модель не может спрогнозировать колебания температуры из года в год, которые мы наблюдаем в последние десятилетия, несмотря на постоянное увеличение содержания углекислого газа в атмосфере. Например, глобальное повышение температуры в первые три месяца 2021 года является самым низким с 2014 года. Почему? Никто не знает. Остаётся очевидным тот факт, что здесь действуют природные силы, превышающие силы углекислого газа.

Здравый смысл подсказывает, что использование любой из этих моделей в качестве основы для траты триллионов долларов — безумие.

Политическая программа на несколько миллиардов долларов по регулированию экономики во имя ограничения выбросов углекислого газа набирает силу, посылая к чёрту факты. От того, как скоро общественность осознает, что происходит гигантская и ненужная трата денег на климатический алармизм, будет зависеть качество нашей жизни на десятилетия вперед.