На саммите мировых лидеров по климату 22−23 апреля президент Джо Байден повторил свое заявление о том, что изменение климата представляет собой «экзистенциальную угрозу». Так ли это на самом деле? Об этом рассуждает журналист Бьон Ломборг на страницах журнала Forbs. ИА REGNUM предлагает вниманию читателей перевод его статьи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перо

Повсеместный климатический алармизм — кульминация стойкого экологического беспокойства последних десятилетий. Уже в 1982 году Организация Объединенных Наций предсказывала, что изменение климата наряду с другими экологическими проблемами может вызвать к 2000 году всемирную «катастрофу столь же полную и необратимую, как любой ядерный холокост». Как мы убедились, этого не произошло.

Сегодня почти в каждой природной аномалии обвиняют глобальное потепление, и нам говорят, что мы должны радикально изменить весь мир до 2030 года, чтобы избежать апокалипсиса.

Такие безответственные преувеличения разрушают нашу способность принимать разумные решения при планировании будущего. Фактически данные показывают, что стихийные бедствия, связанные с климатом, убивают гораздо меньше людей, чем когда-либо прежде. За последнее столетие число погибших в результате наводнений, засух, штормов, лесных пожаров и экстремальных температур упало на невероятные 98%.

И широко обсуждаемый крайний срок прекращения изменения климата к 2030 году тоже неверен. Он опирается на произвольную политику, которая на самом деле не нужна ни одной стране. Более того, утверждение об апокалипсисе сильно преувеличено. По оценке Группы экспертов ООН по климату, средний человек через полвека будет на 363% более богатым, чем сегодня. Если в этих расчетах учесть изменение климата, то рост благосостояния снизится до 356%. Это всего лишь проблема, а не конец света.

Изменение климата реально и вызвано деятельностью человека, и это проблема, которую мы должны решать с умом. Но то, о чём говорят сегодня политики, пугает нас до безумия, и в панике мы делаем дорогой, но неверный выбор, в результате чего мир становится намного хуже.

Джо Байден

Парижское соглашение, к которому только что присоединился президент Байден, позиционируется как решение проблемы климата, но, по подсчетам самой ООН, оно почти ничего не даст. В лучшем случае мы достигнем всего 1% от того, что обещают политические лидеры. И ни одна крупная страна уже не выполняет свои обещания.

Парижское соглашение является феноменально дорогим: к 2030 году оно будет стоить $1−2 трлн в год. Тем не менее даже если все страны действительно сдержат свои обещания, и будут придерживаться их до конца века, в результате мы получим снижение температуры на 0,3°F к началу XXII века. Стоимость значительно перевешивает выгоду, поскольку каждый потраченный доллар позволяет избежать глобального ущерба для климата всего лишь на 11 центов.

Но чрезмерное внимание к проблеме климата в мире, полном других проблем, имеет еще одну цену. COVID-19 показал нам, как чрезмерное внимание к климатической повестке делает нас плохо подготовленными ко всем другим глобальным вызовам. Сама ВОЗ на протяжении последнего десятилетия неоднократно подчеркивала, что климат является одной из основных проблем здравоохранения в мире.

Когда национальный советник Байдена по климату Джина Маккарти предупреждает нас, что климат является «самой серьезной проблемой общественного здравоохранения нашего времени», она игнорирует гораздо более серьезные проблемы, относящиеся к здоровью. Треть всех смертей в США вызвана сердечно-сосудистыми заболеваниями, а более четверти — раком. Для сравнения, только 0,3% смертей вызваны тепловыми ударами, этот показатель опережают почти 7% умирающих от холода каждый год. А смерть в результате экстремальной погоды составляет всего 0,015% от всех смертей.

Бедняки мира борются с гораздо более серьезными проблемами, такими как голод, бедность, смерть от легко излечимых болезней и недостаток образования. И у этих проблем есть решения, в которых каждый вложенный доллар может помочь гораздо больше, чем потраченный на климатическую повестку. Расходы на тысячную часть стоимости Парижского соглашения могут спасти жизнь более чем миллиону больных туберкулезом.

Точно так же мы могли бы добиться гораздо лучших результатов при гораздо меньших затратах, помогая детям избавиться от недоедания или улучшая обучение в школах. Мы могли бы решить большинство важнейших мировых проблем, потратив лишь часть средств на борьбу с изменением климата.

Это не значит, что мы совсем не должны заниматься климатом. Но нам нужно делать это умнее и эффективнее. Мы не должны тратить огромные средства на субсидии на неэффективные солнечные и ветряные источники энергии и электрические автомобили. К сожалению, эти мероприятия составляют большую часть непосильного климатического обещания Байдена в $500 млрд в год. Вместо этого нам нужно тратить гораздо больше на «зеленые» инновации — это, безусловно, разумная часть плана Байдена. Если мы сможем снизить цену будущей зеленой энергии ниже уровня ископаемого топлива, не только богатые американцы, но и все — в Китае, Индии и Африке — перейдут на зеленую энергию.

Говорят, что для человека с молотком каждая проблема похожа на гвоздь. Но не все проблемы общества вызваны изменением климата — и нынешний молот по изменению климата стоит целое состояние, но приносит много денег. Если мы будем осторожны в выборе правильных инструментов, у нас будет гораздо больше шансов решить широкий круг проблем, включая изменение климата, и попутно построить гораздо лучший мир.