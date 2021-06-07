ЕС запускает систему приёма стеклянной и пластиковой тары за деньги
Десять стран-членов ЕС планируют перейти на депозитные схемы для переработки тары для напитков, чтобы соответствовать новым требованиям Европейского зелёного курса. Германия уже имеет 20-летний опыт работы с такой схемой. Об этом сообщает информационный портал EURACTIV.COM 7 июня 2021 года.
В 2002 году Германия стала первой крупной европейской страной, внедрившей систему депонирования бутылок. Система одноразового залога (Einwegpfand), повторяющего схемы, уже существовавшие на тот момент в Скандинавских странах, предполагает, что люди приносят свои пластиковые и стеклянные бутылки в магазины сами, чтобы получить обратно внесенный за эту тару депозит. Другие европейские страны пока обдумывают эту схему: наблюдают положительные и проблемные стороны этой инициативы.
Все магазины в Германии, которые продают напитки, обязаны взять залог за тару и вернуть его покупателю в момент возврата тары в магазин, независимо от того, куплен ли напиток именно в этом магазине или нет. Залог за пластиковые бутылки довольно высок — €0,25 — ввиду более высокого воздействия на окружающую среду. Залог за стеклянные бутылки намного ниже — €0,08−0,15, потому что их можно использовать повторно. Идея состоит в том, чтобы сильнее вознаградить покупателей за возврат пластика и побудить их покупать продукты в стеклянных бутылках.
Процесс утилизации тары для напитков отличается в разных странах ЕС. В Бельгии пластиковую тару для напитков собирают из домов вместе с другими пластиковыми отходами, а стеклянные бутылки нужно кидать в баки для бутылок. Так как за это не предусмотрено вознаграждение, у людей нет стимула приносить свои стеклянные бутылки в надлежащие пункты сбора стеклянных отходов. Несмотря на это, в Бельгии по-прежнему наблюдается довольно высокий уровень переработки стекла.
Уроки, которые следует извлечь из двадцатилетней немецкой системы депозитов за тару, особенно важны сегодня, поскольку, по словам Моравски, в ближайшие несколько десять лет все страны-члены ЕС планируют перейти полностью на депозитную систему. Это связано с новыми обязательствами, которые появились в рамках Европейского зеленого курса.
Немецкий депутат Европарламента от партии «Зеленых» Ютта Паулюс, также выступая на мероприятии, заявила, что другие страны ЕС должны следовать немецкой модели.
Но для того чтобы эти системы работали, нужна поддержка производителей. В самой Германии это в определенной степени зависит от продукта.
Доктор Карл Так, президент Немецкой ассоциации минеральной воды, утверждает, что система замкнутого цикла и заправки старой тары новым продуктом в отрасли минеральной воды достигает почти 100%.
Карл Так также заявил, что отрасль природной минеральной воды имеет самый низкий уровень выбросов CO2 в пищевой и питьевой промышленности. Вместе с кооперативом немецких компаний по производству минеральной воды его ассоциация поставила перед собой цель к 2030 году сделать всю технологическую цепочку климатически нейтральной.
Многие производители хотели бы заявить аналогичные цели, но в их странах вряд ли существуют системы сбора тары. Из примера Германии становится ясно, что такие схемы не могут быть просто навязаны правительством — это должно предполагать сотрудничество между правительствами, производителями, розничными торговцами и, что особенно важно, потребителями.
Схема возврата депозита, ещё не запущенная во Франции, уже подвергается резкой критике со стороны местных властей и переработчиков, которые считают ее неэффективной и сожалеют, что с ними предварительно не проконсультировались.