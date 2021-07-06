В отчёте по результатам аудита климатической повестки Бориса Джонсона, проведенного Институтом правительства (IfG), сделан вывод, что достижение Великобританией нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году невозможно, так как планы правительства по борьбе с изменением климата не согласуются с планами по восстановлению экономики после пандемии. Об этом сообщает британское информационно-аналитическое агентство INEWS 7 июля 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Выбросы

Аудит также показал, что всего за четыре месяца до того, как Борис Джонсон проведет климатическую конференцию COP26 в Глазго, Великобритания «упускает жизненно важную возможность продемонстрировать лидерство в сочетании постпандемического восстановления экономики с усилиями по борьбе с изменением климата».

Оценивая возможности Великобритании достичь чистого нуля [выбросов парниковых газов] через три десятилетия, IfG утверждает, что национальный пакет мер по «зелёному» восстановлению был «менее амбициозным», чем у других стран в таких областях, как жилье, электромобили, исследования и разработки.

В отчёте говорится, что в 2020-х годах, в период восстановления Великобритания после пандемии, потребуется «значительное сокращение» выбросов.

В нем утверждается, что неспособность поставить «зелёную» политику в центр экономической повестки дня не только сбивает Великобританию с пути к чистому нулю, но и увеличит затраты на достижение цели в долгосрочной перспективе, например, затраты на переоборудование домов в соответствии с новыми углеродными стандартами.

IfG призывает канцлера Риши Сунака лучше согласовать свои планы восстановления экономики после пандемии COVID-19 с климатическими целями правительства при подготовке осеннего обзора бюджета.

UK Government Канцлер Казаначейства Великобритании Риши Сунак

В нём утверждается, что с момента начала пандемии в марте 2020 года министерство финансов в своих отчетах не обозначило зелёную повестку в качестве приоритетной.

В докладе говорится, что целевой грант на строительство «зелёных» домов, объявленный в 2020 году, был отменен всего через шесть месяцев, и в то же время у правительства нет плана по развитию «зелёных навыков», чтобы подготовить людей к новым реалиям рынка труда на следующие три десятилетия.

Несмотря на то, что из-за локдаунов во всем мире выбросы снизились на 6% в 2020 году, это можно считать лишь временным спадом, и сейчас показатели выбросов выше, чем когда-либо, поскольку страны восстанавливают ущерб, нанесенный их экономикам.

IfG утверждает, что правительство Великобритании плохо организовало мероприятия по достижению своих климатических целей: министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии отвечает за климатическую политику, но ему «не хватает влияния», а Казначейство недостаточно вовлечено в те направления, которые оно должно финансировать. Комитет по стратегии под председательством премьер-министра собирался только два раза за последний год.

(сс) Steve Walker Выбросы

Основным направлением зелёного восстановления в 2020 году был грант на «зелёные» дома, от которого пришлось отказаться, когда стало ясно, что это непрактично. Лишь каждый пятый человек, подавший заявку на грант, мог получить финансирование, потому что было очень сложно найти подрядчика, способного выполнить необходимые ремонтные работы. По мнению IfG, будущие проекты должны быть действительно «готовы к работе во всеоружии», чтобы избежать повторения такого фиаско.

Создание «зелёных» рабочих мест нового поколения рассматривается как неотъемлемая часть стремления к экономике с нулевыми выбросами, поскольку считается, что декарбонизация может помочь как экономике, так и окружающей среде. Однако Великобритании не хватает опыта, необходимого для того, чтобы позволить работникам в отраслях, приходящих в упадок, приспособиться к новой карьере.

Миллиарды фунтов сбережений людей заблокированы в пенсионных фондах, которые в настоящее время запрещено направлять на низкоуглеродные инвестиции, что ограничивает приток частного капитала на «зелёные» рынки. Однако новые «зелёные» облигации, выпущенные правительством, могут помочь увеличить финансирование зелёных проектов.

В отчете содержится предупреждение: пора перестать говорить о «зелёном» восстановлении, нужно обеспечивать его; экономическое восстановление и переход к нулевому уровню выбросов — это очень разные цели, которые не могут быть согласованы автоматически — могут возникнуть противоречия между «более экологичным строительством» и «более быстрым восстановлением» или устранением других последствий пандемии.

(сс) Nickolay Romensky Люди в масках в магазине в период пандемии. Великобритания

В докладе утверждается, что план «зелёной промышленной революции» из 10 пунктов стоимостью £12 млрд, запущенный премьер-министром прошлой осенью, предусматривал инвестиции в низкоуглеродную энергетику, но по сравнению с другими странами этот пакет мер выглядел довольно скромно.

Германия и Франция выделили по £30 млрд на свои планы экологического восстановления, в то время как предложенный Джо Байденом план создания рабочих мест в одной только электромобильной отрасли в Америке на следующие восемь лет стоит $174 млрд, а Южная Корея тратит 2,23% своего ВВП на новый «зелёный» курс, включая инвестиции в энергетику, транспорт и охрану окружающей среды.

Роза Ходжкин, исследователь IfG и соавтор отчёта, сказала:

«Зелёное» восстановление Великобритании находится под угрозой. Правительству следует срочно изложить свой план по достижению чистого нуля, а затем разработать такую «зелёную» политику, которую можно было бы реально реализовать для поддержки экономического восстановления».

(сс) OPCW Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Главное обещание правительства в отношении окружающей среды — снизить выбросы парниковых газов в Великобритании до «чистого нуля» к 2050 году. При этом министры заявляют, что в качестве промежуточных пунктов берется 2030 год (выбросы должны быть на 68% ниже уровней 1990 года) и 2035 год (выбросы должны быть ниже на 78%). Они также используют «климатическую дипломатию», чтобы попытаться побудить другие страны придерживаться аналогичной политики.

Чтобы помочь поднять экономику, а также сократить выбросы углерода, правительство пообещало создать в следующем десятилетии два миллиона дополнительных «зелёных» рабочих мест. Борис Джонсон также пообещал возглавить движение к «реактивному нулю» — к авиации, не использующей ископаемое топливо. Премьер-министр считает, что это может стать реальностью к 2050 году.