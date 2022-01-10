ЕС не справляется с темпом развития водородной энергетики
Специализированная исследовательская и консалтинговая компания в области новой энергетики Delta-EE провела углубленное исследование состояния быстрорастущего европейского рынка водородных электролизёров и пришла к выводу, что общая заявленная проектная мощность вырастет в секторе экологически чистого водорода до 2,7 ГВт к 2025 году, что потребует 50-кратного увеличения мощностей, построенных за последние 10 лет. При этом ЕС никак не успевает достичь цели по достижению 6 ГВт суммарной мощности водородных источников энергии к 2024 году.
Об этом сообщает специализированный информационный портал RENEWABLEENERGYMAGAZINE.COM 8 июня 2021 года.
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За последние 10 лет деятельность по проектам, связанным с «зелёным» водородом, быстро росла: в 67 проектов по производству водорода с помощью электролизеров были вовлечены 13 разных стран. Это проекты суммарной мощностью используемой электроэнергии в 56 МВт, которая идёт на производство примерно 4700 тонн «зелёного» водорода в год. Примерно половина этого объёма потребляется транспортной промышленностью и приблизительно одна треть используется для декарбонизации промышленности, например, в нефтехимической переработке.
Сегодня почти половина всей мощности электролизёров в Европе находится в Германии, в то время как ни в одной другой стране ЕС не установлено более 10 МВт. Однако данный сектор быстро расширяется; первые крупные проекты в нескольких странах ЕС (например, в Испании, Нидерландах, Дании) будут иметь мощность в 10 МВт в 2021/22 г. и вырастут до 100 МВт к 2025 г. Ключевым фактором этого роста будет увеличение производственных мощностей производителей самих электролизёров.
Эти цифры говорят о том, что, несмотря на заявленные высокие цели ЕС по достижению нулевых выбросов, производство самих электролизёров, далеко не самое чистое, будет расти в геометрической прогрессии. Да и само получение водорода потребует огромного количества электроэнергии, которую невозможно будет сгенерировать одним солнцем и ветром.
Доктор Роберт Блум, эксперт по продаже электролизёров, увидел и другую сторону проблемы.
Электронная платформа Global Hydrogen Intelligence Service охватывает сотни различных типов данных о проектах по производству, хранению и конечному использованию водорода, включая данные о компаниях, активах и отдельных проектах, а также оценку мирового производства и использования чистого водорода. Данные с этой платформы использовала Delta-EE для анализа новой энергетики, декарбонизации отопления и транспорта, различных бизнес-моделей.
Но консалтинговая компания Delta-EE не теряет оптимизма, продолжая своими отчётами привлекать инвестиции и потребителей в интересующую её отрасль.