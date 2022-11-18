Валерия Иванова
Автор
С 2019 года работает в ИА REGNUM корреспондентом Дальневосточной редакции. В журналистике работает с 1993 года.
Последние публикации
Платные парковки во Владивостоке — федеральный тренд или яблоко раздора?
Во Владивостоке вот уже несколько месяцев не утихают страсти с введением платных парковок. Автомобилисты против, соцсети разрываются от недовольства, и все аргументы городских властей о нужности и необходимости таких парковок, разбиваются с треском. У горожан своё видение. В первую очередь людей...
18 ноября 2022
Точечная застройка лихорадит Владивосток — власть призывают к благоразумию
Жители разных районов Владивостока активно и отчаянно последние несколько лет протестуют против точечной застройки, считая, что такой подход к строительству запирает их в тупиках, замыкает пространство, приводит к автомобильным пробкам и другим неудобствам. Очередной конфликт горожан и застройщика...
16 ноября 2022
Сталин или Солженицын? Бюст Сталина вызвал во Владивостоке идейный спор
Во Владивостоке накануне Дня памяти жертв политических репрессий совет по культуре при главе проголосовал за установку памятника Сталину. Шесть человек проголосовали за, трое — против и двое — воздержались. По информации «Примамедиа», совет собрался по инициативе председателя гордумы по просьбе...
28 октября 2022
У торгаша нет Родины и чести — о повышении цен на спецснаряжение для бойцов
В Приморье начали закрываться магазины спецодежды. Случилось это после того, как губернатор Олег Кожемяко попросил замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергея Пузыревского проверить обоснованность повышения цен. Читайте также: В Приморье резко подскочили цены на спецснаряжение...
26 октября 2022
По Вашингтону и Лондону надо ещё вдарить — о ракетных ударах по Киеву
Жители России с нескрываемой радостью и оптимизмом восприняли нанесение ракетных ударов по территории б. УССР. В телеграм-каналах пользователи оставляют сотни комментариев, в которых поддерживают действия российской армии. Читайте также: Россия даёт достойный ответ на теракт на Крымском мосту —...
10 октября 2022
Знаю, кого буду поздравлять с 23 Февраля, а кого с 8 Марта — о мобилизации
В телеграм-каналах Приморья опубликовано видео, на котором несколько автобусов с резервистами в сопровождении полиции едут по оживленной трассе на полигон. Стоящие по обочинам машины и проезжающие мимо сигналят автобусам вслед. Подпись под видео: «Кипарисово-1. Провожают наших парней». Читайте...
29 сентября 2022
Раскатаем нацистскую скверну и вернёмся с Победой — Сети
Телеграм-каналы заполонили комментарии после обращения президента РФ Владимира Путина и интервью министра обороны Сергея Шойгу 21 сентября. Равнодушных нет. Повылезали со своим негативным мнением «диванные эксперты», но их комментарии тонут в массе противоположных высказываний. Читайте также...
21 сентября 2022
Сети о желании Пугачевой стать иноагентом: «Прочь с земли русской!»
Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о публикации Аллы Пугачевой, в которой она просит признать её иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Читайте также: Пугачёва попросила Минюст зачислить её в реестр иноагентов В беседе с...
19 сентября 2022
На дне техногенного чуда Хакасии — завораживающий Туимский провал
По миру ходит несколько почти фантастических версий образования Туимского провала. По одной из них, огромная впадина — дело рук инопланетян. Широкую популярность провал получил в 1996 году, так как попал в передачу «Клуб путешественников» с Юрием Сенкевичем. Сам посёлок Туим сейчас находится в...
23 августа 2022
Любовная тоска или страшная инфекция — скандал в крупном океанариуме России
В телеграм-каналах Приморья обсуждают состояние океанариума Владивостока и его морских обитателей. Опубликованы видео и фото, на которых животные выглядят нездоровыми. Читайте также: Приморский океанариум начнет производить корма для морских животных Телеграм-канал dpskontrol_125rus пишет, что 24...
26 июля 2022
АбаZа — двойной праздник в городе металлургов и уникальные красоты Хакасии
Город Абаза, расположенный в горно-таёжной местности, в 176 км от столицы Хакасии — Абакан, в эти выходные отметил сразу два праздника — День города и День металлурга. И день основания, и профессиональный праздник являются важными для каждого жителя этого небольшого городка, раскинувшегося на...
17 июля 2022
Война: Приамурье 1941–1945 гг.
Нынешняя столица Амурской области, Благовещенск, лишь в начале XX века стал крупным центром металлообработки, золотодобычи, торговли. Новый виток заселения Приамурья начался в первые годы XX века и продолжился после окончания русско-японской войны 1904−1905 гг. Этому способствовали обострение...
13 мая 2022
Руки поганые поотбить: сети обсудили «зигуна» в День Победы в Приморье
С огромной радостью и со слезами на глазах жители России отметили 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Масштабности и теплоты придали два пандемийных года, когда 9 Мая мы не могли выходить вместе на площади городов и сёл, шагать в строю «Бессмертного полка». Но праздник Победы в...
13 мая 2022
Выглядит жутко: кровавая находка шокировала жителей Якутии
Жителей Якутии взбудоражила жуткая находка жительницы столицы республики на одной из остановок городского транспорта 12 мая, в 8:00, — медицинские пробирки с кровью лежали в переполненном пакете, из которого сочилось содержимое прямо на землю, сообщило в своём телеграм-канале издание «Якутск...
13 мая 2022
Война: Магаданская область 1941-1945 гг
Многие тысячи километров отделяли Магаданскую область от линии фронта. Но война ворвалась и в судьбы северных регионов Советского Союза. Первым порывом многих северян было немедленно выехать на фронт. Магадан — столица Магаданской области. Расположенный на побережье Охотского моря город начал свою...
12 мая 2022
Война: Чукотка 1941–1945 гг
Великая Отечественная война оказалась тяжёлым испытанием для жителей Чукотки, которые добывали морского зверя больше, чем в мирное время, а также пушного зверя, который очень ценился не только на Севере, но и во всём мире. Женщины шили одежду для охотников, оленеводов и для солдат, на рудниках...
11 мая 2022
Война: Якутия 1941–1945 гг.
Якутская АССР образована в составе РСФСР 27 апреля 1922 года на территории Якутской области без района Нижней Тунгуски, который вошёл в состав Киренского уезда Иркутской губернии. 27 декабря 1991 года Верховный Совет Якутской-Саха ССР принял постановление о переименовании в Республику Саха (Якутия)...
9 мая 2022
Приморцы опустошили полки в торговых сетях — рост цен не останавливается
Власти Приморья ежедневно рапортуют, что контролируют цены, наличие в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости. Заниматься этим должны антикризисные штабы, но по факту распоряжения остаются на бумаге. Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и...
15 марта 2022
В Приморье гамбургерный скандал: нам санкции, а мы экономику им поднимаем?
Жители Приморья в соцсетях активно обсуждают и осуждают заявление мэра Владивостока Константина Шестакова о намерении открыть в городе ещё четыре фастфуда «Макдоналдс». «Гамбургерный скандал. Публикация поста собрала больше полутысячи комментариев, в основном негативного плана. Мэра города, в...
18 февраля 2022
Слитки золотые сжигают в печи? — приморцы возмущены тарифами ЖКХ
Приморцы обсуждают непомерно большие суммы в полученных квитанциях за теплоснабжение и электроэнергию — счета увеличились на 2−3 тыс. рублей и больше. При этом подписчики сообщают, у некоторых стоит в квартирах невыносимая жара, другие жалуются на холодные батареи. Но квитанции с баснословными...
7 февраля 2022