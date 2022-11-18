Владивосток, 18 ноября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Во Владивостоке вот уже несколько месяцев не утихают страсти с введением платных парковок. Автомобилисты против, соцсети разрываются от недовольства, и все аргументы городских властей о нужности и необходимости таких парковок, разбиваются с треском. У горожан своё видение. В первую очередь людей возмущают тарифы.

Krd.ru Платная парковка

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Но в любом случае час «Х» наступил — платные парковочные пространства в дальневосточной столице заработают уже 25 ноября. В первую очередь будут запущены зоны, к которым не относятся жилые дома. Во вторую очередь — 25 декабря — запустят парковки, к территориальным зонам, которых относится жилой фонд. Жителям необходимо подать заявление, чтобы парковаться днём в этих зонах на льготных условиях. Ночью парковка будет бесплатной для всех. Стоимость резидентного парковочного разрешения — 2000 рублей в год (изначально озвучивалось 3500 рублей). Это 166 рублей в месяц или 7 рублей в день. Для парковок закрытого типа в самом центре города введен фиксированный тариф — при парковке на 6 и более часов стоимость составит 250 рублей.

Бесплатно парковаться можно инвалидам, многодетным, ветеранам и узникам концлагерей, а также служебным автомобилям скорой помощи, МЧС, полиции и т.д. Также бесплатны первые 15 минут парковки.

Согласно исследованию авторов телеграм-канала «Типичный приморец», платная парковка во Владивостоке может стать одной из самых дорогих в России.

Если сопоставить тарифы в приморский столице и в других городах страны с примерно такой же численностью населения (от 500 до 700 тыс. человек), то становится понятно, почему приморцы возмущаются. В городах с аналогичным Владивостоку населением платы за парковку либо нет, либо она находится ниже 50 рублей в час. Жителям Владивостока, где стоимость жизни значительно выше российских городов, предлагается заплатить 50 рублей в большинстве парковочных зон, а в центральной части города — 75-100 рублей в час.

Так, в Ижевске планируется обустроить 1500 парковочных мест в центре города, стоимость составит 30 рублей в час. Кроме того, будет создана перехватывающая парковка. В Барнауле и в Ульяновске о платных парковках пока не говорят. Власти Иркутска занялись опросом по поводу введения платной парковки. Предполагаемая стоимость 40-50 рублей в час. В Махачкале работают платные парковки с 2017 года (25-30 рублей за час). Оренбург запланировал ввести парковки в 2024–2025 годы. Томск по концессионному соглашению о создании платных парковочных мест планирует максимальный тариф составит 46 рублей в час, а участки возле социально значимых учреждений исключены из зон платной парковки. В Кирове создали правовую базу для введения платной парковки, однако в 2022 году на фоне экономических неурядиц инициативу отложили. В Севастополе есть несколько зон платной парковки, стоимость — от 35 до 50 рублей в час. Есть возможность сэкономить, приобретя абонемент на месяц или на более долгий срок.

Очевидно, что создание платных парковок — это федеральный тренд. Но судя по представленным данным, в большинстве городов власти учитывают интересы населения.

«Парковочные тарифы специально устанавливают таким образом, чтобы заставить автомобилиста хорошенько подумать, по карману ли ему ежедневная автомобильная поездка в центр города», — цитирует мэрия Владивостока директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаила Блинкина.

Как сообщало ИА REGNUM, новый мэр Ярославля Артём Молчанов не планирует вводить платные парковки в историческом центре города.