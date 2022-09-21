Раскатаем нацистскую скверну и вернёмся с Победой — Сети
Телеграм-каналы заполонили комментарии после обращения президента РФ Владимира Путина и интервью министра обороны Сергея Шойгу 21 сентября. Равнодушных нет. Повылезали со своим негативным мнением «диванные эксперты», но их комментарии тонут в массе противоположных высказываний.
Читайте также: «Пришло время объединиться по-настоящему» — тульский губернатор
«Вот вам и выпал шанс не в комментариях поддержать страну, а на деле, все кто ходит с символикой Z должны быть в первом ряду мобилизованных», — написала Rusya Muller.
«Хохлы, вы готовы?» — настроен seeusoon.
«Воевать так воевать», — написал пользователь под ником А оно вам Важно.
«Раскатают под ноль всю эту хохлонацистскую скверну и вернутся домой победителями», — предрекает Nick.
«Все задачи будут выполнены! Трусы и предатели пусть валят в ЕС или ещё куда, скатертью дорога! Всё будет джамбо!» — заверила Anna Nalimova.
«Наш президент лучший! Ни шагу назад! Поднажмём!» — написала Lusı.
«Правильно всё ВВ решил», — поддержал АК.
«Коллективный запад не оставляет выбора», — считает Елена Л.
«Мне уже с военкомата позвонили, попросили явиться», — написал Виталий.
«Зачем себя обманывать? Война — как смерть. Сколько ни готовься — всегда будешь не готов. Война просто приходит и говорит тоном, не допускающим сомнения: «Пойдем!».
Ну что ж. Пойдем», — поставил точку в комментариях Арбитр.
Как сообщало ИА REGNUM, решения, принятые президентом Владимиром Путиным, дают возможность сплотиться тем, кто выступает за Великую Россию. Так прокомментировал обращение президента к гражданам РФ губернатор Тульской области Алексей Дюмин.