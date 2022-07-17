Абаза, Хакасия, 17 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Город Абаза, расположенный в горно-таёжной местности, в 176 км от столицы Хакасии — Абакан, в эти выходные отметил сразу два праздника — День города и День металлурга. И день основания, и профессиональный праздник являются важными для каждого жителя этого небольшого городка, раскинувшегося на равнине у берегов реки Абакан среди скал Западного Саяна.

Валерия Иванова ИА REGNUM Памятник оленю в селе Таштып

Валерия Иванова ИА REGNUM Приветствие на въезде в город

По дороге к городу гости региона видят удивительные холмистые пейзажи Хакасии, в которых запечатлены множества оттенков зеленого.

Валерия Иванова ИА REGNUM Памятник оленю в селе Таштып

Валерия Иванова ИА REGNUM Надпись «Миру — мир!» на возвышенности

Валерия Иванова ИА REGNUM Просторы Хакасии

Валерия Иванова ИА REGNUM Просторы Хакасии

Валерия Иванова ИА REGNUM Просторы Хакасии

Валерия Иванова ИА REGNUM Просторы Хакасии

Валерия Иванова ИА REGNUM Просторы Хакасии

Уже ближе к Абазе просторные луга и степи сменяются сибирской тайгой и горами.

Валерия Иванова ИА REGNUM Сибирская тайга у города Абаза

Валерия Иванова ИА REGNUM Сибирская тайга у города Абаза

Валерия Иванова ИА REGNUM Сибирская тайга у города Абаза

Валерия Иванова ИА REGNUM Сибирская тайга у города Абаза

Валерия Иванова ИА REGNUM Сибирская тайга у города Абаза

Город основался благодаря богатому рудному месторождению, которое называли «Абаканской благодатью». Название города, по одной из версий, произошло от слияния двух слов — Абаканский завод — Абаза.

Валерия Иванова ИА REGNUM Стела на въезде в Абазу

Основными предприятиями города являются Абаканский железный рудник и Абазинский ЛПХ. Проживают в нём почти 15 тыс. человек.

Празднование Дня города и Дня металлургов проходило в Абазе с 15 по 17 июля. Основные мероприятия для горожан состоялись 16 июля.

Валерия Иванова ИА REGNUM День города в Абазе, игровая программа для детей

Валерия Иванова ИА REGNUM День города в Абазе

Валерия Иванова ИА REGNUM История Абазы в фотографиях

В этот день в парковой зоне прошли творческие, тематические, игровые и спортивные площадки, работали торговые ряды. Жители всех возрастов могли найти для себя площадку по душе.

Валерия Иванова ИА REGNUM Турнир по волейболу в Абазе

Валерия Иванова ИА REGNUM Броши из дерева, изготовленные местными умельцами. День города в Абазе

Особенной изюминкой праздника стал V республиканский казачий фестиваль «Казачий круг», в котором приняли участие казачьи коллективы со всей Хакасии.

Валерия Иванова ИА REGNUM На фестивале «Казачий круг»

Валерия Иванова ИА REGNUM На фестивале «Казачий круг»

Валерия Иванова ИА REGNUM На фестивале «Казачий круг»

Валерия Иванова ИА REGNUM На фестивале «Казачий круг»

Валерия Иванова ИА REGNUM На фестивале «Казачий круг»

Валерия Иванова ИА REGNUM На фестивале «Казачий круг»

Казаки исполняли традиционные песни и танцы, которые никого не оставили равнодушными.

Валерия Иванова ИА REGNUM Фестиваль «Казачий круг»

Валерия Иванова ИА REGNUM Фестиваль «Казачий круг». Танец с шашками

Валерия Иванова ИА REGNUM Фестиваль «Казачий круг»

На окне спортивного комплекса, возле которого проходили мероприятия в честь Дня города и Дня металлургов в Абазе, разместили плакат с символом Z и надписью «АбаZа».