В Приморье начали закрываться магазины спецодежды. Случилось это после того, как губернатор Олег Кожемяко попросил замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергея Пузыревского проверить обоснованность повышения цен.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Свои филиалы во Владивостоке и Уссурийске закрыл магазин снаряжения «Миротворец». Закрытие они объяснили «неготовностью продавать по нынешним ценам товары для участников спецоперации», — написал телеграм-канал «Владивосток №1».

В комментариях под постом приморцы эмоционально осудили предпринимателей.

«У торгаша нет Родины, совести и чести. Есть только жажда собственной наживы», — написал Дмитрий.

«Барыги и торгаши никогда не были в почёте. Гнильё, не люди», — поддержал пользователь Сантьяго Де Компастела.

«Твари. Они удавятся за прибыль. Вот таким уродам-предпринимателям никакой поддержки от государства не должно быть. Прокуратура (непродажная) пусть подключается», — призвал l_v60.

Эгберт ван Хемскерк. Аллегория жадности. XVII век

«Вредители, на Колыму чертобесов. Кто-то деньгами скидывается по всей стране, кровь сдает. А какие-то барыганы за копейку удавиться готовы», — написал АК.

«Придут другие. Свято место пусто не бывает. Барыги должны меру знать», — успокоил Silver Artem.

«Помните, как в Москве во время теракта в метро таксисты цены вломили, чтобы раненых хоть как-то до больницы довезти? Это мелкий пример того, как люди в погоне за прибылью не останавливаются ни перед чем», — добавил Дмитрий.

Как сообщало ИА REGNUM, Кожемяко сказал, что считает недопустимым резкое повышение цен на спецснаряжение для военнослужащих:

«В нынешних условиях спекуляция на товарах, необходимых для участников боевых действий, — это не просто нарушение правил торговли».