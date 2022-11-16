Владивосток, 16 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Жители разных районов Владивостока активно и отчаянно последние несколько лет протестуют против точечной застройки, считая, что такой подход к строительству запирает их в тупиках, замыкает пространство, приводит к автомобильным пробкам и другим неудобствам. Очередной конфликт горожан и застройщика тянется уже четыре года. О противостоянии жителей десятка домов на Харьковской, Гульбиновича и Терешковой и арендатора земельного участка, на котором планируется строительство 25-этажного дома, корреспонденту ИА REGNUM рассказали помощник депутата Законодательного собрания Приморья Евгения Ляшенко, активистка и жительница дома по улице Харьковская, 1 Наталья Ткаченко.

(сс) Takuya ASADA Владивосток

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Проблема, по мнению активистов, не только в возведении многоэтажки. Суть в том, что дом на 46 сотках хотят построить на пике высокой сопки Бурачка, вклинив его буквально на детскую площадку и хоккейную коробку, а также на лестницы и дорожки общего пользования. При этом в восьми метрах от будущей стройплощадки стоят школа, детский сад и рядом несколько многоэтажек. И самое главное, нет нормального подъезда к месту предполагаемой стройки — протоптаны лишь тропки. Правда, есть 25-летний недострой и рядом с ним пешеходная дорога в полтора метра, которую вроде как планируют использовать для большегрузов.

«Мэрия Владивостока опубликовала результаты опроса — более 500 человек выступили против многоэтажки. Застройщику, чтобы воплотить свои планы, необходимо выполнить сумасшедшие мероприятия, в первую очередь разрушить и снести скальный грунт, а вывозить его отсюда нет возможности. А завозить стройматериалы он что, вертолётом будет? Настрадаются от стройки все: дети в саду и в школе, жители, а нас тут более 4 тыс. человек. Есть реальные опасения, что разрушение скального грунта (сопка 15 метров) приведёт к повреждениям рядом двух многоэтажек, которым уже более 30 лет, и опор ЛЭП, установленных на сопке.

Мы здесь много лет ведём благоустройство, высаживаем кустарники, краснокнижные деревья, устраиваем субботники, праздники, жители любят гулять здесь, отдыхать. Парков и скверов в этом районе нет.

Новострой создаст много проблем и увеличит нагрузку на транспортную инфраструктуру — подъездные пути к домам настолько узкие, заставлены машинами, что в случае ЧП автомобили спецслужб и сейчас толком проехать не смогут.

Микрорайон густо заселён, и ещё один дом не решит жилищную проблему, а лишь испортит жизнь и старым, и новым жильцам. Мы не дадим этому случиться и надеемся на благоразумие властей», — резюмировала Наталья Ткаченко.

Инициативная группа обращалась во всевозможные инстанции, да не один раз: к президенту РФ Владимиру Путину, депутатам Госдумы и Законодательного собрания Приморья, к губернатору Олегу Кожемяко, министру строительства региона, в прокуратуру, в различные департаменты и ведомства. В ответ — отписки. Мэр Владивостока на спорной земле, по словам Натальи Ткаченко, не показывался.

Земля передана в аренду в 2018 году, застройщик готов приступить к работам, но разрешения на строительство пока нет. Но ведь известно, дыма без огня не бывает, а под лежачий камень вода не течёт. Поэтому жители микрорайона не ждут, пока грянет гром, а действуют на опережение. Авось, чиновники и прислушаются.

«Точечная застройка лихорадит Владивосток, на старых, изношенных сетях возводят новые здания. В итоге — порывы, аварии. Город без горячей воды по несколько месяцев в год сидит, регулярно отключают холодную воду и электричество», — сказала Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, министру архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталье Ибрагимовой объявлено предостережение о недопустимости нарушения градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства при планируемой застройке высотными многоквартирными жилыми домами в Оренбурге.