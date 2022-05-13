Выглядит жутко: кровавая находка шокировала жителей Якутии
Жителей Якутии взбудоражила жуткая находка жительницы столицы республики на одной из остановок городского транспорта 12 мая, в 8:00, — медицинские пробирки с кровью лежали в переполненном пакете, из которого сочилось содержимое прямо на землю, сообщило в своём телеграм-канале издание «Якутск Вечерний».
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Отмечается, что пробирки с анализами крови относятся к отходам класса «Б», которые в обязательном порядке подлежат утилизации.
Подписчики в комментариях ужасаются ситуации и безалаберности, выдвигают различные версии.
Авторы телеграм-канала сообщили, что сделали запрос в минздрав Якутии, где им ответили: «Проводится проверка для выяснения обстоятельств». На сайте ведомства официальной информации пока нет.
«Вот почему теряются амбулаторные карты, и надо полагать, до сих пор есть путаница в анализах», — предположил подписчик Ladybug.
«Минздрав в отставку», — потребовал Pavel Popov.
«Найти и наказать виновных», — поддержала Lakki.
«В районе 10:00 проходил. Они там ещё лежали. Потом полиция приехала. Выглядит жутко», — написал Антон.
«Ничего себе!!!» — отреагировала Людмила.
«100% брали анализ на ковид, за деньги выдали справку, кровь забыли до помойки донести», — предположил Roman A.
«Дураки, что ли?» — резонно задается вопросом Marianna0402.
«Почему так халатно и безалаберно отнеслись к утилизации?» — возмутилась Мария.
«Утилизация платная?» — спрашивает Жанета.
«Это уже беспредел медиков!» — уверена Полина.
«А вдруг там ВИЧ? А вдруг там СПИД и так далее, а вдруг со всеми этими болезнями проходящая собака облизала вытекшую кровь, а потом эта же собака укусит кого-то и заразит?» — шокирован Александр Белов.
«Медицинские отходы класса «Б» эпидемически опасны. К ним относятся загрязненные кровью или другим биоматериалом инструменты, перчатки, маски, а также человеческие органы, конечности и ткани. А тут и вовсе кровь в свободном доступе. Потом удивляемся, откуда туберкулёз, ковид и СПИД», — написала Rаliya.
Есть и саркастические, ироничные комментарии.
«Якутский Декстер забыл», — написал Leonid Sleptsov.
«Походу хотели в лаборатории НАТО переправить», — прокомментировал Цыганков Олег.
«Это местные вампиры, очевидно же», — написал пользователь blue water.
«В любом случае минздрав Якутии должен дать комментарий и разъяснения», — резюмировал Алексей.
Как сообщало ИА REGNUM, незаконную свалку с медицинскими отходами выявили в Башкирии.