Жителей Якутии взбудоражила жуткая находка жительницы столицы республики на одной из остановок городского транспорта 12 мая, в 8:00, — медицинские пробирки с кровью лежали в переполненном пакете, из которого сочилось содержимое прямо на землю, сообщило в своём телеграм-канале издание «Якутск Вечерний».

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь

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Отмечается, что пробирки с анализами крови относятся к отходам класса «Б», которые в обязательном порядке подлежат утилизации.

Подписчики в комментариях ужасаются ситуации и безалаберности, выдвигают различные версии.

Авторы телеграм-канала сообщили, что сделали запрос в минздрав Якутии, где им ответили: «Проводится проверка для выяснения обстоятельств». На сайте ведомства официальной информации пока нет.

«Вот почему теряются амбулаторные карты, и надо полагать, до сих пор есть путаница в анализах», — предположил подписчик Ladybug.

«Минздрав в отставку», — потребовал Pavel Popov.

«Найти и наказать виновных», — поддержала Lakki.

«В районе 10:00 проходил. Они там ещё лежали. Потом полиция приехала. Выглядит жутко», — написал Антон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробирки с кровью

«Ничего себе!!!» — отреагировала Людмила.

«100% брали анализ на ковид, за деньги выдали справку, кровь забыли до помойки донести», — предположил Roman A.

«Дураки, что ли?» — резонно задается вопросом Marianna0402.

«Почему так халатно и безалаберно отнеслись к утилизации?» — возмутилась Мария.

«Утилизация платная?» — спрашивает Жанета.

«Это уже беспредел медиков!» — уверена Полина.

«А вдруг там ВИЧ? А вдруг там СПИД и так далее, а вдруг со всеми этими болезнями проходящая собака облизала вытекшую кровь, а потом эта же собака укусит кого-то и заразит?» — шокирован Александр Белов.

«Медицинские отходы класса «Б» эпидемически опасны. К ним относятся загрязненные кровью или другим биоматериалом инструменты, перчатки, маски, а также человеческие органы, конечности и ткани. А тут и вовсе кровь в свободном доступе. Потом удивляемся, откуда туберкулёз, ковид и СПИД», — написала Rаliya.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Контейнеры с мусором

Есть и саркастические, ироничные комментарии.

«Якутский Декстер забыл», — написал Leonid Sleptsov.

«Походу хотели в лаборатории НАТО переправить», — прокомментировал Цыганков Олег.

«Это местные вампиры, очевидно же», — написал пользователь blue water.

«В любом случае минздрав Якутии должен дать комментарий и разъяснения», — резюмировал Алексей.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконную свалку с медицинскими отходами выявили в Башкирии.