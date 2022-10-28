Сталин или Солженицын? Бюст Сталина вызвал во Владивостоке идейный спор
Во Владивостоке накануне Дня памяти жертв политических репрессий совет по культуре при главе проголосовал за установку памятника Сталину. Шесть человек проголосовали за, трое — против и двое — воздержались. По информации «Примамедиа», совет собрался по инициативе председателя гордумы по просьбе местного отделения партии «Союз советских офицеров» России. Отмечается, что создан бюст будет на внебюджетные средства. Место размещения определит управление архитектуры и городской среды. Эту информацию изданию подтвердил вице-мэр Николай Селюк.
Региональные паблики подхватили новость, а читатели активно стали комментировать. При этом положительных мнений о том, что памятник нужен, практически не оказалось.
«Шибанулись совсем, культурные вы наши?» — возмутился пользователь под ником T. U. Korch.
«Идиотизм творится в администрации. Гнать метлой всех оттуда дармоедов», — призвал 3D art.
«Снесут в первую ночь», — предположил Artem.
«Нет, Сталину! Дурацкая затея», — считает Андрей Аббасов.
«Что они там употребляют?!» — спросила Elena.
«Позорище! Что в головах у тех, кто это предложил? Это не офицеры! Это позор России! Им надо пойти всем и застрелиться немедленно», — высказалась Helen.
«И Сталина, и Феликса поставить рядом с Ульяновым на привокзальной площади. Он там с протянутой рукой — верной дорогой идёте товарищи! Хорошая группа получится», — иронизирует Осень.
«Ну а что, статуя Солженицына стоит, надо и Сталину поставить», — написал Владимир.
«Вы из какой параллельной вселенной? Сколько человек убил Солженицын? Ну, наверное, в худшем случае полсотни. И то фашистов, освобождая свою страну. А Сталин? Одних только несчастных крестьян миллионы — кого голодом заморил, кого сослал на поселения в вечную мерзлоту. Ужас! Люди, вы вообще истории своей страны не знаете?!» — ответила Tatiana DEAN.
«Поимённо героев — членов совета напишите, пожалуйста», — попросил VVO VVO.
«А что? Поставить бюст напротив шагающего Солженицына, а за спиной памятная доска Колчаку (да, она тоже есть в нашем городе)», — отметили в телеграм-канале «Политический ипподром».
Телеграм-канал «Дерзкий Владивосток» на новость о памятнике Сталину опубликовал письмо репрессированного Осипа Мандельштама:
«Дорогой Шура! Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ, 11 барак. Получил 5 лет за к. р. д. по решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощён до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте всё-таки. Очень мёрзну без вещей. Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка. Родные мои, целую вас. Ося.
Шурочка, пишу ещё. Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение. Из лагеря нашего как транзитного отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в «отсев», и надо готовиться к зимовке. И я прошу: пошлите мне радиограмму и деньги телеграфом».
Власти столицы Дальнего Востока не могли не заметить растущее в социальных сетях недовольство населения и новость широко растиражированная в СМИ и пабликах об установке бюста Сталину исчезла. Вместо неё появилось сообщение о том, что совет по культуре при главе проголосовал против установки памятника Сталину.
«Ну смешно, конечно! Примамедиа опубликовали эту новость, потом снесли ее! Но репосты остались — телеграм все сохраняет. Впрочем, слава богу, что разум взял вверх над абсурдом!» — написали авторы телеграм-канала «Дерзкий Владивосток».
«В администрации Владивостока наметилось идеологическое противостояние», — отметили в телеграм-канале «Политический ипподром».