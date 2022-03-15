Владивосток, 15 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Власти Приморья ежедневно рапортуют, что контролируют цены, наличие в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости. Заниматься этим должны антикризисные штабы, но по факту распоряжения остаются на бумаге.

Uainfo.org Цены на продукты

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В частности, в Дальнегорске отмечается резкий скачок цен практически на все продукты питания. Что касается сахара, его в большинстве торговых точек нет вообще, а если и есть в продаже, то по 140 рублей за кг.

Алексей Иванов ИА REGNUM Цена на сахар в Приморье

Стоимость растительного масла взлетела на 100 и более рублей, причем не всегда за литр — производители разливают масло в бутылки 0,9 литра. Если ещё две недели назад помидоры можно было купить по 200 с лишним рублей за кг, то 15 марта томаты продают почти по 500 рублей.

Отмечается необоснованный рост цен на лекарства, обувь и одежду. Одна из известных торговых сетей переписала ценники на обувь старого завоза, приплюсовав сотни рублей.

«Необходимо ежедневно контролировать цены в торговых сетях, в местах продажи товаров первой необходимости. Насколько они обоснованы, соответствует ли рост цен расходам, которые входят в себестоимость товара. Важно оперативно реагировать на скупку в больших объемах сахара, круп для дальнейшей спекуляции. В случае необоснованного повышения цен обращайтесь в прокуратуру, антимонопольную службу. Миндальничать здесь нельзя», — заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Дефицит во многом спровоцировали сами покупатели — искусственный ажиотаж, повальная скупка продуктов питания и товаров, шок от растущих на глазах цен привели к опустошению полок. При этом население продолжает закупать уже значительно подорожавшие товары.

Как сообщало ИА REGNUM, торговые сети Приморья вынужденно ограничили продажу некоторых товаров — решение было принято из-за спекулятивного спроса, в частности на сахар. Минпромторг края ограничения поддержал.