С огромной радостью и со слезами на глазах жители России отметили 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Масштабности и теплоты придали два пандемийных года, когда 9 Мая мы не могли выходить вместе на площади городов и сёл, шагать в строю «Бессмертного полка».

Один из известнейших анализов личности Гитлера был проведен Фроммом в книге «Клинический случай некрофилии»

Но праздник Победы в приморском городе Дальнегорске был осквернен гнусным поступком подростка, этого «недочеловека», который, истово радуясь, многократно показывал нацистское, гитлеровское приветствие перед сценой, где глава города говорил слова благодарности, вспоминал воинов, погибших за нашу жизнь на земле. А рядом стояла толпа зрителей, и ни один из них не одёрнул руку бестолкового «зигуна».

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Под видео в телеграм-канале Administration_dalnegorsk подписчики эмоционально осудили подростка.

«Если человек идиот, то это надолго», — заключила пользователь NA.

«Вот бы родители узнали свое чадо, да выдали как следует. Руки эти поганые поотбить, чтобы не махал ими», — возмутилась Ирина К.

«Что с этого пацана-ублюдка выйдет, руки оторвать и к заднему месту пришить, урод. Найти и с родителей спросить», — поддержала подписчица В.

«Ну, может, у парня идеология такая», — оправдал поступок Vistavas.

«Там, что, никого рядом не было — по рукам дать, да родителям отдать?» — спросил А.

«Взрослые-то видели, надо было навалять сразу», — уверен пользователь под ником 48 216.

«Взрослым нельзя — уголовка сразу, при причинении вреда здоровью. А тимуровцев рядом не оказалось», — предупредил Абакар.

«Значит, родители такие же», — предположила Ольга.

«С таких глупых потом и вырастают твари. Пока не поздно, надо объяснить, что такое хорошо, и что такое плохо», — написала Наталья.

«Это надо делать с детского сада. Учить патриотизму и истории. А это результат нашей системы, когда никто никому не нужен. А вот кричать и обзывать тварями, это всегда пожалуйста», — ответила Галина.

«Этим должны в первую очередь заниматься родители. Я никого не обзывала, это просто будет результат в будущем», — парировала Наталья.

Юные фашисты в лагере Гитлерюгенд. 1930-е

Подписчики активно обсудили возможности воспитания, достаток в семьях, загруженность родителей на работах, подчас не на одной, политику, прошлись по школьному обучению и в принципе отсутствию у молодых людей чувства патриотизма.

На пост Галины о «системе» призвали вспомнить о личной ответственности за ребёнка.

«Самое лучшее — свалить на «систему». А свою личную ответственность отменили? Ответственность за внутрисемейное воспитание детей? За интерес к ним, к их жизни, их мыслям? Или купили ботинки, куртку, скутер, проверили уроки, а дальше пусть «система»? Выбирайте сами, пахать, поспать и про… терять ребёнка, или всё же искать силы хотя бы на разговор с дитем, на просмотр тематического кинофильма, на объяснение истории. А так-то вам все кругом виноваты, что вы до своих детей достучаться не можете. Дети — пластичный материал. Либо вы занимаетесь детьми, либо вашими детьми занимается кто угодно. Я заметил одну тенденцию: кто выбирает ребёнка, тот не жалуется на государство и «систему», — поставил точку в рассуждениях и спорах Di Moon.