По миру ходит несколько почти фантастических версий образования Туимского провала. По одной из них, огромная впадина — дело рук инопланетян.

Валерия Иванова ИА REGNUM Таким Туимский провал открывается для туристов со смотровой площадки

Валерия Иванова ИА REGNUM Таким Туимский провал открывается для туристов со смотровой площадки

Валерия Иванова ИА REGNUM Просторы Хакасии с самой высокой точки Туимского провала

Широкую популярность провал получил в 1996 году, так как попал в передачу «Клуб путешественников» с Юрием Сенкевичем. Сам посёлок Туим сейчас находится в полном упадке и включен в перечень проблемных моногородов. А на Туимском провале в сезон очень много туристов.

Валерия Иванова ИА REGNUM Самая высокая точка Туимского провала

Валерия Иванова ИА REGNUM Туимский провал

Чтобы пройти к смотровым площадкам, необходимо заплатить за вход 200 рублей, за спуск к озеру в сопровождении гида — 500 рублей, ну а за прыжок с тарзанки любители экстрима отдают 5000 рублей. Помимо сувенирных лавок, больше никакой туристической индустрии в этом месте, считающемся Меккой Хакасии, нет.

Валерия Иванова ИА REGNUM С этой точки на Туимском провале совершают прыжки с тарзанкой

Чтобы спуститься вниз, к озеру, необходимо пройти по металлической лестнице 270 ступеней.

Валерия Иванова ИА REGNUM Начало спуска по лестнице к озеру Туимского провала

Алексей Иванов ИА REGNUM Путь на дно Туимского провала

Алексей Иванов ИА REGNUM Лестница на дно Туимского провала

Но в какой-то момент на лестнице заканчиваются перила, а затем и сами ступени. Поэтому спускаться оставшиеся примерно 20 метров приходится по каменистому обрыву.

Алексей Иванов ИА REGNUM Спуск в Туимский провал — закончились перила, а потом и сама лестница

Алексей Иванов ИА REGNUM Путь по каменистому обрыву Туимского провала

Алексей Иванов ИА REGNUM Когда заканчивается лестница, спускаться к озеру Туимского провала приходится по каменистому обрыву

А по дороге сопровождающий гид рассказывают подлинную историю образования провала, развеивая все мифы, — провал образовался из-за техногенной катастрофы.

Алексей Иванов ИА REGNUM На дне Туимского провала

Алексей Иванов ИА REGNUM После нелегкого спуска вода озера освежает и дает сил на дальнейшее путешествие в шахту Туимского провала

До 1974 года здесь работал подземный рудник, в котором добывали вольфрамовые и медно-молибденовые руды. Трудились в шахтах в основном заключенные. Из-за взрывных работ кровля рудника проседала.

Алексей Иванов ИА REGNUM Утки отдыхают на озере Туимского провала и совсем не боятся людей

Алексей Иванов ИА REGNUM Зеркальное озеро Туимского провала

Алексей Иванов ИА REGNUM Туимский провал — вид снизу

Алексей Иванов ИА REGNUM Обрыв Туимского провала

Алексей Иванов ИА REGNUM Туимский провал — вид снизу

Пока в один момент кровля полностью не рухнула, образовав провал диаметром 200 метров, на дне которого со временем появилось удивительной красоты и кристальной прозрачности озеро ярко-голубого цвета. Глубина озера, предположительно, составляет 200 метров — водолазы смогли опуститься только на 85 метров.

Алексей Иванов ИА REGNUM Вход в шахту Туимского провала. Лодку используют гиды для очистки поверхности озера от мусора

Алексей Иванов ИА REGNUM Обвал в шахте Туимского провала

Алексей Иванов ИА REGNUM В шахте Туимского провала

Алексей Иванов ИА REGNUM Изумрудное озеро в шахте Туимского провала. Его глубина неизведанна, потому и неизвестна

Алексей Иванов ИА REGNUM Туимский провал — вид снизу