На дне техногенного чуда Хакасии — завораживающий Туимский провал
По миру ходит несколько почти фантастических версий образования Туимского провала. По одной из них, огромная впадина — дело рук инопланетян.
Широкую популярность провал получил в 1996 году, так как попал в передачу «Клуб путешественников» с Юрием Сенкевичем. Сам посёлок Туим сейчас находится в полном упадке и включен в перечень проблемных моногородов. А на Туимском провале в сезон очень много туристов.
Чтобы пройти к смотровым площадкам, необходимо заплатить за вход 200 рублей, за спуск к озеру в сопровождении гида — 500 рублей, ну а за прыжок с тарзанки любители экстрима отдают 5000 рублей. Помимо сувенирных лавок, больше никакой туристической индустрии в этом месте, считающемся Меккой Хакасии, нет.
Чтобы спуститься вниз, к озеру, необходимо пройти по металлической лестнице 270 ступеней.
Но в какой-то момент на лестнице заканчиваются перила, а затем и сами ступени. Поэтому спускаться оставшиеся примерно 20 метров приходится по каменистому обрыву.
А по дороге сопровождающий гид рассказывают подлинную историю образования провала, развеивая все мифы, — провал образовался из-за техногенной катастрофы.
До 1974 года здесь работал подземный рудник, в котором добывали вольфрамовые и медно-молибденовые руды. Трудились в шахтах в основном заключенные. Из-за взрывных работ кровля рудника проседала.
Пока в один момент кровля полностью не рухнула, образовав провал диаметром 200 метров, на дне которого со временем появилось удивительной красоты и кристальной прозрачности озеро ярко-голубого цвета. Глубина озера, предположительно, составляет 200 метров — водолазы смогли опуститься только на 85 метров.