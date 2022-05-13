Нынешняя столица Амурской области, Благовещенск, лишь в начале XX века стал крупным центром металлообработки, золотодобычи, торговли. Новый виток заселения Приамурья начался в первые годы XX века и продолжился после окончания русско-японской войны 1904−1905 гг. Этому способствовали обострение международной обстановки на Дальнем Востоке и строительство Транссибирской железной дороги. После октябрьских событий 1917 года Амурская область превратилась в арену Гражданской войны и иностранной интервенции.

Кружок телеграфистов осваивает азбуку Морзе. Амурская область.1943

В 1920–1922 годы область входила в состав Дальневосточной республики (ДВР). В 1922-м она была преобразована в Амурскую губернию в составе РСФСР. В 1926 году вошла в Дальневосточный край. В 1932 году Амурская область была восстановлена в его составе, а в 1938-м — включена в Хабаровский край. Самостоятельной областью Приамурье стало в 1948 году.

Население современного Приамурья чуть более 790 тыс. человек. Благовещенск — единственный в России областной центр, находящийся на государственной границе.

На сайте «Наш Дальний Восток» история создания Амурской области начинается ещё с эры динозавров и до современного Приамурья.

Комбайнер колхоза Память Парижской коммуны. Благовещенск. Амурская область. 1941

Стахановцы-двухсотники литейного цеха завода Амурский металлист. Благовещенск. Амурская область. 1941

Провокаторы войны зарвались

На начало войны в Приамурье числилось 531 100 человек. По данным официального сайта правительства Амурской области, всего добровольно и по призыву в Великой Отечественной войне участвовали более 100 тыс. амурчан — почти половина взрослого населения региона.

В день вероломного нападения на Советский Союз гитлеровцев во всех городах прошли митинги. На судостроительном заводе собрались рабочие, и первым выступил рабочий И. Хромых с призывом выступить на защиту Родины: «Провокаторы войны зарвались, но этот подлый поступок не пройдёт для них безнаказанно. Враг будет разбит. Весь советский народ, народ богатырей и героев, выступит на защиту своей Родины и сокрушит фашистских бандитов».

Его поддержала мастер цеха кожевенного завода И. Харькова, сказав: «Если мужчины уйдут на фронт, мы, женщины, завод не оставим… и заменим своих мужей, братьев и сыновей. Завод будет работать на нужды фронта».

Отправляя на войну жителей Амурской области, оставшиеся в тылу прилагали немалые усилия и для укрепления обороноспособности дальневосточной границы, по ту сторону которой находились войска союзницы Германии — Японии.

За короткий срок были возведены сотни оборонительных сооружений — дотов, дзотов, заградительных полос, автогужевых дорог. Повсеместно развертывалась работа по обучению населения военному делу — мужчин и женщин от 16 до 50 лет. Во всех городах и районах области началась подготовка стрелков, автоматчиков, минометчиков, истребителей танков. Всего за годы войны через систему всеобуча было подготовлено около 50 тыс. бойцов.

Амурчане на фронтах войны

С первого дня войны все части и соединения Дальневосточного военного округа были приведены в боевую готовность. Обстановка на Дальнем Востоке оставалась чрезвычайно напряженной: в Маньчжурии были сконцентрированы японские войска численностью в один млн человек.

«Подписанный с Японией в апреле 1941 года договор о нейтралитете мог быть в любой момент разорван японской стороной. Однако наличие на дальневосточных рубежах крупных боевых соединений советских войск сдерживало агрессивные устремления военно-политического союзника Германии. И только осенью 1941 года, когда стало известно, что Япония не решится начинать немедленную войну против СССР, дальневосточные дивизии были экстренно переброшены на западный фронт. Некоторые из них приняли участие в обороне Москвы», — пишут на сайте правительства Амурской области.

32-я Краснознаменная дивизия, в которой было немало амурчан, в октябре 1941 года сражалась на Бородинском поле.

«Спустя почти 130 лет после похода Наполеона на Бородинском поле — том самом поле, которое давно уже стало нашей национальной святыней, бессмертным памятником русской воинской славы, — разгорелся бой. Воины 32-й стрелковой дивизии не уронили этой славы, а преумножили её», — вспоминал о тех днях маршал Жуков.

Архаринская комсомольская организация награждена переходящим Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ. Амурская область. 1942

Обучение бойца рукопашному бою. Амурская область. 1940-е годы

Именно здесь у знаменитого кургана Н. Н. Раевского совершил свой героический подвиг наводчик орудия, благовещенец Федор Чихман. Его батарея подбила несколько фашистских танков. Однако в ходе боя он остался один: весь расчёт погиб. Очнувшись после взрыва, истекая кровью и превозмогая боль (осколком снаряда была оторвана правая рука), он сумел зарядить орудие, прицелиться, выстрелить и уничтожить ещё одну вражескую машину. Атака была отбита. О подвиге солдата узнала вся страна, а сам Чихман был награжден орденом Ленина.

Поздней осенью 1941 года под Москву прибыла другая дальневосточная дивизия — 78-я, в которой также было много призывников из Приамурья. Они плечом к плечу с героями-панфиловцами отбивали удары немцев.

«Сибиряки шли на врага во весь рост. Противник был смят, опрокинут, отброшен», — писал об одном из боев дивизии другой прославленный военачальник маршал Рокоссовский.

За свои подвиги дивизия заслужила почетное звание, став в ноябре 41-го 9-й гвардейской.

Стахановцы-двухсотники литейного цеха завода «Амурский металлист». Благовещенск. Амурская область. 1943

Хлебные карточки. Амурская область. 1941

Не только в оборонительных боях под Москвой, но и в дальнейших битвах дальневосточники дрались с отвагой и мужеством. Амурцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной, во всех родах вооруженных сил. Незабываемы подвиги Героя Советского Союза — лётчицы ночного бомбардировочного полка Нины Максимовны Распоповой, совершившей 800 боевых вылетов на позиции врага, кавалера орденов Славы трёх степеней снайпера Григория Ефремовича Мурая, уничтожившего 159 гитлеровцев, вызвавшего вражеский огонь на себя и погибшего смертью героя разведчика И. Максимова и многих, многих других.

В историческом контрнаступлении под Сталинградом, положившем начало коренному перелому в ходе войны, принимала участие 204-я стрелковая дивизия (впоследствии — 78-я гвардейская), сформированная почти полностью в Амурской области. В непрерывных боях на волжской земле за шесть месяцев дивизия уничтожила около 25 тыс. фашистских солдат и офицеров, свыше 300 танков и 150 орудий. Славный путь дивизии был продолжен в грандиозной битве на Орловско-Курской дуге, где она занимала позиции на её южном фланге. Задуманный немцами реванш летом 1943 года не состоялся. Стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам.

Красная армия продвигалась на запад, одной из тех, кто находился в первых эшелонах войск при форсировании Днепра, была 68-я дальневосточная дивизия. Части и подразделения дивизии 40 дней удерживали захваченный плацдарм, 23 воина стали Героями Советского Союза, четверо из них — посмертно.

Из письма от 12 февраля 1943 года с фронта обкому ВКП (б) и облисполкому от командира 68-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии полковника Исакова о героизме амурцев в битве под Сталинградом:

«В ходе непрерывных ожесточенных боев бойцы и командиры — призывники Амурской области проявляли многочисленные примеры мужества, героизма и отваги. Мы гордимся такими амурцами, как комсомолец Иван Пономарев, от метких пуль которого 87 фашистов перестали топтать и грабить нашу священную землю, знатный артиллерист-красноармеец Иван Тягунов, орудие которого подбило танк, разбило два блиндажа, истребило несколько групп пехоты противника. Он, будучи дважды ранен, не покинул поля боя и продолжал сражение. Мы гордимся бесстрашными связистами Иваном Шишкиным, Федором Корнеевым, радистом Василием Михайловичем Кондратьевым».

Самолеты «Амурский комсомол» построены на средства амурчан. Амурская область. 1941

В хрестоматии по истории Амурской области сказано, что также амурчане принимали участие в освобождении Белоруссии и Украины.

17 августа 1944 года стало поворотным в истории Великой Отечественной войны — передовые отряды Красной армии с боями прорвались к государственной границе СССР с Восточной Пруссией. Первым это сделал батальон под командованием капитана Георгия Губкина, уроженца Амурской области, до войны учителя сельской школы. Он участвовал в Сталинградской битве, где руководимый им взвод занимал оборону вблизи легендарного «дома Павлова», на Курской дуге, освобождал Харьков и Витебск. В боях Губкин стал одним из самых молодых командиров батальона в своем соединении. О его подвиге писала «Правда»: «Слава героям, первым водрузившим Красное знамя на государственной границе СССР с Германией!». Окончание войны боевой комбат Георгий Губкин встретил в Кенигсберге. Его грудь украшали ордена Красного Знамени, Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Отечественной войны, Красной Звезды и многие медали. А в мае 1945 года в Кремле он был удостоен Золотой Звезды Героя.

За героизм и мужество на войне 67 амурцам было присвоено звание Героя Советского Союза, а 13 стали кавалерами орденов Славы трёх степеней. 23 человека участвовали в легендарном Параде Победы на Красной площади в Москве. Боевыми правительственными наградами отмечены более 56 тыс. жителей амурских городов и сёл.

Тыл — фронту

За годы Великой Отечественной войны жители Приамурья внесли в фонд обороны деньгами и облигациями свыше 150 млн рублей, собрано и отправлено на фронт 240 тыс. комплектов тёплых вещей, более 200 вагонов подарков для семей солдат.

Как и по всей стране, с первых же дней войны в Амурской области действовал призыв: «Работать за себя и товарища, ушедшего на фронт».

Амурские колхозники вносят свои сбережения на постройку авиаэскадрильи. Амурская область. 1941-1945

По инициативе рабочих города Благовещенска, предложивших удлинить на несколько часов свой рабочий день и отказаться от отпусков, коллективы амурских предприятий брали обязательства выполнять производственные задания с меньшим числом рабочих, сохранить занятость производственных мощностей на довоенном уровне.

Промышленный потенциал Амурской области оставался ниже, чем у большинства дальневосточных регионов. Здесь не было предприятий союзного значения, в том числе оборонных. В силу опасной близости японских войск сюда не эвакуировали заводы и фабрики. Слабее была развита и транспортная сфера.

Суровые военные реалии требовали перестройки мирного производства на военные рельсы. Многие предприятия местной промышленности получили заказы на изготовление разного вида военной продукции, производства товаров для снабжения армии, ремонта военной техники. Так, на заводе «Амурский металлист» приступили к изготовлению гранат и мин. На пошив военного обмундирования перешла швейная фабрика. На Благовещенской судоверфи было освоено производство деталей и узлов для броневой защиты пароходов и барж Амурской флотилии. Спичечная фабрика начала изготавливать специальные зажигательные приспособления для борьбы с танками. Высокую потребность экономика страны и Дальнего Востока испытывала в амурском золоте и лесе, угле. Выпуск мирной продукции почти полностью прекратился.

Но продолжалось промышленное строительство. За годы войны в области было введено в строй 34 предприятия местной промышленности и несколько краевого значения.

Особая ответственность ложилась на плечи амурских железнодорожников, которые обеспечивали своевременную и бесперебойную доставку военных и гражданских грузов. Амурцы освоили не только литьё чугуна и меди, изготовление различных деталей и материалов, они научились капитально ремонтировать паровозы, строить новые вагоны.

Проводы на войну. Амурская область. 1941-1945

Неоценимую лепту вносили жители сельской местности — крестьяне проявляли не только трудовой героизм, но и необходимые предприимчивость и изобретательность, используя все возможные резервы.

В самом трудном 1942 году, когда враг рвался к Волге, Приамурье дало государству хлеба, молока, мяса больше, чем в довоенном 1940-м. Именно от амурских селян ждали больше всего основных сельскохозяйственных продуктов для обеспечения дальневосточного населения и частей дальневосточного фронта питанием, а промышленности — сырьём.

Фактически село отдавало государству всё, что производило. Горячая вера в общее дело и победу, по существу, являлась определяющим духовным стимулом самоотверженного труда крестьян Приамурья в военное лихолетье.

В области стал хорошо известен пример рабочих судостроительного завода Мамаева и Вахрушева, которые, получив срочные оборонные задания, не покидали цеха 27 и 18 часов, пока полностью не выполнили заказы. И такие случаи не единичны.

Неоднократно труженики Приамурья удостаивались переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, ЦК ВКП (б), различных наркоматов, становясь победителями Всесоюзного социалистического соревнования. Их трудовой подвиг был по достоинству оценен Родиной. Свыше 53 тыс. амурчан были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Студентки пединститута на занятиях по стрельбе. Амурская область. 1941

День Победы. Благовещенск. Амурская область. 1945

Безусловно, тяжёлая, самоотверженная жизнь амурчан в годы Великой Отечественной войны, как и всей страны, была подчинена единой цели — всё для фронта, всё для Великой Победы.

Амурский поэт Виктор Яганов, который родился в первый год начала войны, написал стихотворение «Военный хлеб»:

«Не до нарядов пышных было —

Всё время думали о хлебе: побольше — фронту, меньше — тылу.

На горе и слезах взращённый

Во фронтовом пайке бессменный,

Он воевал ненаграждённый,

Как рядовой, всегда бессмертный.

И были б мы, наверно, правы,

И нет желанья откровенней:

Когда б звездой солдатской славы

Был награждён наш хлеб военный»

Оригинал Война: Приамурье 1941−1945 гг создан 06.05.2020