В телеграм-каналах Приморья опубликовано видео, на котором несколько автобусов с резервистами в сопровождении полиции едут по оживленной трассе на полигон. Стоящие по обочинам машины и проезжающие мимо сигналят автобусам вслед. Подпись под видео: «Кипарисово-1. Провожают наших парней».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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В комментариях под постом приморцы, в большинстве своём женщины, желают удачи, победы и ждут возвращения всех живыми. Есть, правда и негативные высказывания, которые тут же подвергаются критике, причём без выбора выражений.

«Как будто хороните. Программируйте свои мозги на лучшее и светлое!» — посоветовал пользователь К. А. В.

«Всем вернуться обратно!!! Без потерь», — призвала Ольга Ю.

«Вроде просто видео, просто трасса, оживленное движение… Но слезы сдержать не смогла! Дай Бог всем вернуться к семьям как можно скорее живыми!» — написала Катюшка.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Мобилизация в Ханты-Мансийске

«Аналогично», — поддержала Татьяна Кодулева.

«Пусть вернутся живыми, с Богом, ангелов хранителей в помощь. Покрова пресвятой Богородицы», — молится Юлия Колосова.

«Храни, Господи, от вражьих пуль! Ангела хранителя в помощь!» — пожелала Анна.

«Приморье молодцы! Горжусь каждым! Парни удачи! Пускай Всевышний оберегает Вас. Вы сила», — написала Елена.

«Удачи мужикам! Скоро к вам присоединимся», — пожелал Феликс Геворкян.

«Возвращайтесь поскорей целыми и невредимыми», — проводила земляков Анфиса Гладкова.

«Этот год помог мне хорошо разглядеть свое окружение, и я теперь точно знаю, кого я буду поздравлять с 23 Февраля, а кого с 8 Марта», — резюмировала Татьяна.

«Знаю таких, кто сидит по домам за закрытыми дверьми, прячется. Не одобряю. Вот и в Сети было видео, как на границе с Грузией женщины проклинают бегущих из России. Жутко, а дезертиры сидят и ухмыляются, многие прячут лица. Пусть бегут, без них дышать легче будет», — написала Валерия.