Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о публикации Аллы Пугачевой, в которой она просит признать её иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Цитата из видео «Вернутся ли в Россию Пугачева и Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)» Алла Пугачёва и Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

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В беседе с порталом BLITZ+ Сергей Соседов отметил, что выходка Пугачевой — обычное желание привлечь к себе внимание. Он не стал подбирать слов и высказал всё, что думает о поведении артистки, которая много лет назад вызывала у него восхищение.

«Это типично пугачевская бравада. Человек, который давно вышел в тираж и ничего собой не представляет как творческая единица, ей нужно как-то о себе заявлять. Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признали иноагентом, она должна как-то отреагировать. Конечно, здесь расчет на то, что с Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) тоже снимут это определение «иноагент». Это желание довести ситуацию до абсурда, что я тоже иноагент», — высказался Соседов.

«Надо же себя рекламировать, типа сильная женщина. Бабуля, пусть займется, своей головой и детьми. Честно, слишком много Пугачевой и Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)», — комментирует М. Г. в телеграм-канале «Подслушано. Знаменитости»

«Им тяжело будет смириться с тем, что они оба свалились в бездну. Столько было любви зрителей. Галкин вел практически все передачи на ТВ. И тут бац, из-за глупых высказываний полетело всё в тартарары. Мог бы просто помолчать, ведь каждый может испугаться и уехать, но, как оказалось, вернуться трудно. Они-то там никому не нужны. Ну пару раз посмеются шутке про Путина, а дальше то что? Там ведь нет халявного заработка, это только в России можно не платить налоги», — считает Елена.

«Надо уважить её просьбу, а то как-то неудобно отказывать», — иронизирует в комментариях Алла.

«Да кто такая Пугачева?» — спрашивает Svetlana Matveeva.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин награждает Аллу Пугачёву орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 2014

«Бандерша от эстрады. Там ни один чих без неё не случался. Но вот, были бы посговорчивей Понаровская или Аллегрова, никто бы сейчас о Пугачевой не помнил. И даже Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Вот. Долина — пела, Кобзон — пел, а она нет! Был хороший репертуар на тот момент, вот и все. Просто не было столько певцов, как сейчас. Не пропускала она действительно хороших певцов с хорошими вокальными данными. Она их просто уничтожала», — ответил МХ.

«Зачем трубить? Собрала вещи — и в самолёт. Или последний триумф — пусть пожалеют, кого теряют», — размышляет Светлана.

Есть и сочувствующие Пугачевой.

«Алла Борисовна поддержала своего мужа. А на всю эту грязь ей наплевать и на мнение окружения», — написала Ирина.

В комментариях фан-аккаунта Аллы Пугачёвой в телеграм-канале подписчики не стесняются в выражениях.

«Радуемся! Радуемся! Пугачиху прочь с земли русской», — призвала Татьяна.

«Пугачёва, ты уже в аду! Выставляй — не выставляй свои поганые фотки, не верят люди, что ты умная, видно, что это агония. Что дальше-то? Днище», — написала Татьяна.

«Как, не имея совести, продать свою страну? Свою землю, свой доверчивый народ, который любил? Давайте говорить правду! Алла Борисовна когда-то, очень давно, лет 40 назад, умела петь! Потом прокурила, прокутила свой голос! А потом стала символом непотребства и дурновкусия! Это правда», — считает Наталья Владимировна.

«В 70 лет пора уже быть мудрее. Не раздражать народ, пойти в церковь и помолиться о грехах своих и детях малых», — посоветовала Ольга Лукьянова.

«На любое предательство готовы, чтобы сохранить свое благополучие, а ведь мы вас любили», — сетует Нина Вахрушева.

«Поддержавшие считающую себя «певицей» Пугачёву в её просьбе предоставить ей статус иноагента, а также согласившиеся с тем, что защита России — это «иллюзорные цели», являют собой прекрасный список.

Среди тех, кому понравился этот неумный пассаж певицы ртом, актеры Данила Козловский и Кирилл Сафонов, Екатерина Одинцова, группа Little Big, Наталья Ветлицкая, бывшая жена Шнура Матильда, Никита Ефремов и даже Валентин Юдашкин.

Предлагаю всем указанным персонам тоже, не дожидаясь аналогичной просьбы, выдать статус иноагента. Раз он им так нравится», — резюмировала Ирина.