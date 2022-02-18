Жители Приморья в соцсетях активно обсуждают и осуждают заявление мэра Владивостока Константина Шестакова о намерении открыть в городе ещё четыре фастфуда «Макдоналдс».

Иван Шилов ИА REGNUM Гегемон

«Гамбургерный скандал. Публикация поста собрала больше полутысячи комментариев, в основном негативного плана. Мэра города, в частности, обвинили в лоббизме американского бизнеса в сложный период межгосударственных отношений. Некоторые даже намекали на «пятую колонну американского империализма, обосновавшуюся в Сером доме». Основные посылы сообщений касались того, что строить во Владивостоке надо спортзалы и бассейны, а не бургерные, а если и помогать общепиту, то российскому, а не американскому. Вообще, подобный пассаж однозначно пошёл во вред мэру города. Инвесторы Владивостоку, конечно, нужны, но правильные, наши российские, в крайнем случае китайские», — написал ТК «Оффшор ньюс».

«Интересно, конечно, получается: пока Джо Байден угрожает ввести против России «калечащие санкции» за несостоявшееся вторжение на Украину, во Владивостоке создают режим наибольшего благоприятствования для американского бизнеса. Кстати, а есть вариант открыть «Дом Роналда Макдоналда» без открытия дополнительных точек фастфуда? И ещё: Крым, например, прекрасно живет без McDonalds и других известных сетей фастфуда с апреля 2014 года — по известным всему миру причинам. И только на Дальнем Востоке открытие кафе быстрого питания почему-то воспринимается как невероятный прорыв в привлечении инвестиций», — поддержал канал «Типичный приморец».

Пресс-служба администрации Владивостока Генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена на встрече с главой Владивостока Константином Шестаковым

Пользователи под постом осудили мэра за американские гамбургеры и массово посоветовали обратить внимание на открытие новых школ, детских садов, стадионов. А уж если и развивать общепит, то российский.

«Можно во Владивостоке открыть хотя бы ещё 1 школу и 3 сада? Думаю, что это будет полезней», — считает marinanatolevna30.

«Откройте лучше «Русские блины», как раньше было кафе на Светланской. Хватит нам уже американщины, свое, родное надо продвигать», — посоветовала natalya125rus.

«Очень нужны детские сады, школы, дороги, прогулочные зоны. Сейчас натыкают многоэтажек, задохнемся! Транспорта нет, паромы отобрали, электричек нет, одним углем дышим», — возмутилась alekseeva_tata_s.

«Пельменные верните. И спортивные комплексы с бассейнами и спортивные площадки. Позорище! Чуркин — огромный район, а ни одного спорткомплекса. Зато торговых центров уже больше, чем требуется», — написала lav_yshka.

«Жирей и толстей молодое поколение! Стадионов нет, беговых дорожек нет, бассейнов нет! А потом удивляются, почему отсюда все уезжают», — поддержал dmitry_tlc.

«И алкомаркеты в каждом дворе, а не спортплощадки», — добавил buian_kot.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

«Это уничтожение молодого поколения. Всем известно, как негативно фастфуд и газировка воздействуют на организм. Под чью дудку пляшете, господа управленцы? Лучше бы открывали приличные недорогие столовые с качественным питанием и учили там молодёжь, как пользоваться столовыми приборами, а не запихивать себе гамбургер в рот», — посоветовал komandiga_viacheslav.

«Администрация города Владивостока, вы бы хоть пользу извлекали из буржуев. Зачем пиарить очередной общепит просто так? Хотите два ресторана построить? Отлично! Строите спортивный центр, сдаете на баланс города и тогда сможете открыть ресторан», — предложил бизнес-идею rover018.

«Нам санкции, а мы экономику им поднимаем. Мда…» — резюмировала nadezhda. 7243.