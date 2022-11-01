Валерий Ходячий
Автор
Чувствительный и отзывчивый мыслитель, смотрящий на жизнь сквозь призму холодной, безжизненной рациональности.
Последние публикации
«Бессовестный» — в Южной Корее обсудили «трещину» в отношениях Киева и США
В отношениях Киева и Вашингтона появилась трещина, которая может стать ещё больше после промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на 8 ноября. Алчность и жадность продолжают застилать главе киевского режима глаза, однако, как говорят, «не стоит кусать руку, что кормит тебя». Президент США...
1 ноября 2022
В Южной Корее обсудили «тайную» поставку военной техники Италии Киеву
Европа продолжает снабжать Киев оружием. Кто-то делает это в открытую, раскрывая все подробности пакета помощи, а кто-то, как Италия, делает это, как «крыса». Нынешняя тайная поставка стала широко обсуждаемой темой в интернет-пространстве Южной Кореи. Согласно информации зарубежных СМИ, предыдущее...
31 октября 2022
В Южной Корее обсудили предупреждение Путина о поставках оружия Киеву
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение Южной Кореи поставлять оружие киевскому режиму вопросом о том, как бы отнеслось южнокорейское правительство к тому, если бы РФ начала аналогичные поставки КНДР. Данный комментарий стал широко обсуждаемой темой в интернет-пространстве Южной Кореи...
28 октября 2022
«Успокойся» — в Южной Корее обсудили намерение Зеленского вернуть Крым
Пользователи Всемирной паутины уже начинают нервно смеяться после публикации СМИ очередных заявлений главаря киевского режима Владимира Зеленского. Весь мир ждет не дождется перемирия из-за высоких цен на энергоносители и советов властей типа «реже мойтесь, топитесь навозом». Когда в воздухе повис...
27 октября 2022
«Заговор» — в Южной Корее обсудили предостережение США в адрес России
Пока пользователи всемирной паутины строят теории заговора и гадают на кофейной гуще о том, будет ли использовано в ходе СВО ядерное оружие, российские военные вслед за НАТО приступили к проведению ежегодных стратегических учений. Реакция Запада, последовавшая вслед за этими известиями, стала...
26 октября 2022
«Боятся Израиля?» — в Южной Корее обсудили «поставки» иранских БПЛА в РФ
Сообщения о том, что Иран снабжает российскую армию своими беспилотниками, породили в интернет-пространстве волну негодования, а также посеяли семена сомнения в правдивость высказываний политиков. Кто-то утверждает, что иранцы лгут и их нужно наказать за это в соответствии с их религией, а кто-то...
25 октября 2022
В Южной Корее обсудили возможность использования Киевом «грязной бомбы»
Сообщения СМИ о возможных провокациях с использованием радиоактивных припасов или ядерного оружия во время специальной военной операции на территории бывш. УССР стали появляться всё чаще. В связи с этим интернет-сообщество поделилось на два фронта: одни с трудом верят, что такое действительно...
24 октября 2022
«Следует воле народа» — в Южной Корее обсудили отставку Лиз Трасс
Разговоры об отставке премьер-министра Великобритании шли очень давно. Причин для этого было достаточно, включая экономическую политику, подразумевающую снижение налогов и назначение нового министра финансов, который объявил о фактической отмене налоговой реформы. Данный хаос и неразбериха стали...
21 октября 2022
«Мудро» — в Южной Корее обсудили отказ Израиля поставлять Киеву оружие
Отказ Израиля поставлять киевскому режиму системы ПВО стал бурно обсуждаемой темой в интернет-сообществе Южной Кореи. Пользователи «всемирной паутины» даже посмеялись на тему того, что, несмотря на все мольбы главаря киевского режима Владимира Зеленского, страна придерживается четкой, неизменной...
20 октября 2022
«Не надоело?» — в Южной Корее обсудили упреки Зеленского в адрес Ирана и РФ
«Чья бы корова мычала». Именно так отреагировали пользователи интернет-сообщества Южной Кореи на очередные заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского, упрекающего Иран за якобы оказанную России помощь в виде беспилотников. «Сам факт обращения России за такой помощью в Иран является...
19 октября 2022
В Южной Корее обсудили Байдена, рассуждающего с мороженым во рту
Президент США Джо Байден продолжает показывать себя не с самой лучшей стороны, порождая при этом новые мемы. Однако очередной казус, в который попал американский лидер, возмутил не только мировое интернет-сообщество, но и самих американцев. 15 октября Джо Байден ответил на вопросы журналиста об...
18 октября 2022
«Эгоизм ведет к гибели» — в Южной Корее обсудили учения НАТО
На фоне обострения конфликта на территории б. УССР и ядерной угрозы Североатлантический альянс начинает свои ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») по ядерному сдерживанию. Данная тема стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе Южной Кореи. Согласно официальным данным, учения...
17 октября 2022
«Упрямец» — в Южной Корее обсудили отказ Байдена от встречи с Путиным
После того как зарубежные СМИ сообщили о том, что США будут давить на главу киевского режима Владимира Зеленского с целью проведения переговоров с российской стороной в случае затягивания конфликта на территории бывш. УССР, мир затаил дыхание. Появился маленький лучик надежды на то, что конфликт...
14 октября 2022
Б. УССР против России: Южная Корея обсуждает скандал на конкурсе красоты
Конкурсы красоты — не то место, куда должна вмешиваться политика. Однако вслед за инцидентом с участием «мисс Тайвань» скандал произошел на конкурсе, проходящем на индонезийском острове Бали. Согласно зарубежным СМИ, организаторы международного конкурса красоты Miss Grand International решили...
13 октября 2022
«Умей сдаваться!» — в Южной Корее обсудили требования Зеленского к G7
Несмотря на то, что мировое сообщество уже устало от насилия и несправедливости, царящих на территории б. УССР, главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает трясти Запад, выпрашивая вооружение. В связи с массированными ракетными ударами, нанесенными российскими силами по территории...
12 октября 2022
«Что творите?» — в Южной Корее обсудили обещание США дать Киеву системы ПВО
Ракетные удары российских военных по Киеву вызвали бурю эмоций у пользователей интернет-пространства. Кто-то радовался смелым действиям Москвы, а кто-то в панике паковал вещи или забивался в угол собственного сознания. Реакция Запада на пуски последовала незамедлительно, МИДы многих стран сразу же...
11 октября 2022
«Хочет ядерного оружия?» — в Южной Корее обсудили подрыв Крымского моста
Подрыв Крымского моста вызвал бурную реакцию пользователей российских социальных сетей — шок, негодование и панику, однако обитатели зарубежного интернет-пространства отнеслись к этому событию в разы спокойнее. Тем не менее иностранцы разделились на два лагеря: кто-то принялся осуждать теракт, а...
10 октября 2022
«Фанатик» — в Южной Корее обсудили призыв Зеленского к НАТО об ударе по РФ
Почти каждый день глава киевского режима Владимир Зеленский призывает Запад предпринять какие-либо действия против «плохой» России, которая продолжает «оккупировать» территории бывш. УССР. Однако с каждым разом его заявления становятся всё абсурднее. Настолько, что пользователи интернет-сообщества...
7 октября 2022
«Научился у Юна» — в Южной Корее обсудили «ругань» Байдена во Флориде
Наверное, не проходит и дня, чтобы президент США Джо Байден не совершил очередную оплошность или не попал впросак. Так, 5 октября американский лидер вновь подвергся критике за использование ненормативной лексики во время рабочей поездки в штат Флорида. Данное событие вызвало бурный интерес в...
6 октября 2022
«Глупец» — в Южной Корее обсудили отказ Киева от переговоров с Москвой
Указ главы киевского режима Владимира Зеленского, который вводит в действие решение СНБО — в частности, о невозможности переговоров с действующим президентом России Владимиром Путиным, — стал поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи. Напомним, что 30 сентября, в день, когда...
5 октября 2022