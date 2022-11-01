В отношениях Киева и Вашингтона появилась трещина, которая может стать ещё больше после промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на 8 ноября. Алчность и жадность продолжают застилать главе киевского режима глаза, однако, как говорят, «не стоит кусать руку, что кормит тебя».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским, состоявшегося 15 июня, «вышел из себя».

Известно, что причиной такого поведения американского лидера стали требования Зеленского о дополнительной помощи сразу после слов Байдена об отправке Киеву нового пакета помощи на $1 млрд.

В ходе разговора глава Белого дома повышенным голосом заявил, что США «достаточно щедры» и администрация президента старается помочь Киеву. Он якобы отметил, что Зеленскому стоило бы проявить благодарность за оказанную помощь.

NBC отмечает, что после этого телефонного разговора Владимир Зеленский публично поблагодарил США за оказанную помощь. На этом фоне, как отмечает ряд экспертов, отношения между сторонами улучшились.

Известно, что с начала СВО США предоставили Киеву помощь на $17,9 млрд. Примечательно то, что американские власти планируют получить дополнительные средства для оказания поддержки киевскому режиму во время сессии «хромой утки», которая состоится после промежуточных выборов.

Лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти заявил, что в случае победы партии Вашингтон перестанет выписывать Киеву «пустые чеки».

«Зеленский потерял рассудок. Получил из-за жалости несколько пакетов помощи, а теперь поднимает шумиху, мол, вы мало даете. Тем, кто не умеет быть благодарным, придется разбираться во всем самостоятельно», — пишет ariu***.

Официальное интернет-представительство Зеленского Владимир Зеленский

«Положите конец войне! В противном случае мы все умрем!» — считает ajym***.

«Байден и США были щедры, пытаясь помочь Киеву, а Зеленский только и твердит, что помощи мало… Ведет себя как ребенок. Поддержка — дипломатическая вежливость, её не так-то просто согласовать с правительством», — сообщает trab***.

«Какой бессовестный…» — ужасается aufr***.

«Ненавижу Киев! Зачинщика, который лживой пропагандой вверг в войну свой народ», — высказывает свою точку зрения rayh***.

«Зеля отвратителен. Играет в героя, принося в жертву бесчисленное количество людей, а также не знает, как проявить вежливость», — отмечает qtso***.

«Что может быть хуже, чем идиот, который поставил у власти комика?» — вопрошает bert***.

«А у США хоть что-то осталось?» — интересуется shk1***.

«США не собираются побеждать Россию, они уже достигли своей цели, сделав Киев своей марионеткой», — пишет mult***.

«Отдал бы давно Донбасс, население которого состоит из русских. А то выходит, что президент-комик продолжает приносить в жертву людей, не зная, как сохранить свое место», — считает agap***.

«Зеленский нагло строит из себя героя. Однако не нужно совершать ошибку, думая о том, что ты сможешь победить. Не заставляй людей умирать, не заставляй Путина использовать ядерную бомбу. Мы не хотим третьей мировой войны», — призывает lhn3***.

«Не все люди ценят добро. Он, полагаю, думает, что его поддерживают, так как он умен», — предполагает beau***.

«Зеленский больше похож на маньяка. Люди гибнут, а он только и хочет получить оружие и не идти на компромисс для решения проблемы», — делится своим мнением lyj4***.

«Байден и Зеленский затягивают мир в болото!» — отмечает jess***.