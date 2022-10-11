Ракетные удары российских военных по Киеву вызвали бурю эмоций у пользователей интернет-пространства. Кто-то радовался смелым действиям Москвы, а кто-то в панике паковал вещи или забивался в угол собственного сознания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Реакция Запада на пуски последовала незамедлительно, МИДы многих стран сразу же накинулись на Россию, осуждая действия российских военных и подтверждая твердую поддержку Киеву.

Так, например, 10 октября президент США Джо Байден раскритиковал ракетные удары России по Киеву.

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории б. УССР, в том числе по Киеву. В результате этих нападений погибли и получили ранения гражданские лица и были уничтожены объекты, не имевшие военной цели», — говорится в заявлении.

По словам американского лидера, ракетные удары только укрепляют готовность Вашингтона помогать киевскому режиму столько, «сколько потребуется».

Байден также выразил соболезнования семьям и близким тех, «кто был бессмысленно убит», и пожелал выздоровления раненым.

В ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским Байден сообщил о работе над обеспечением безопасности, экономической и гуманитарной помощи, пообещав современные средства ПВО.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД киевского режима Дмитрием Кулебой, подтвердив поддержку Вашингтоном Киева.

Напомним, что Россия нанесла ракетные удары по территории, подконтрольной киевскому режиму, в том числе по Киеву, Днепру и Запорожью. Целью стали объекты энергетики и связи. Одна из ракет упала возле офиса СБУ.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что это стало ответом на террористические акты, регулярно совершаемые спецслужбами киевского режима.

«А он поддержит тебя, Зеля, когда все умрут?» — задается вопросом save***.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Не нужно тешить самолюбие Байдена! Добивайтесь перемирия!» — призывает yabb***.

«Люди гибнут из-за твоего упрямство», — отмечает ksbs***.

«Байден, вот же гад…» — пишет er51***.

«Если бы Зеленский согласился на переговоры, то его бы заклеймили как инициатора этих боевых действий, поэтому он не соглашается на переговоры о перемирии», — считает kope***.

«США явно не хотят, чтобы эти военные действия завершились. Ибо: 1) они делают деньги, продавая оружие; 2) бойкотируют российскую энергетику, чтобы продавать свою; 3) пытаются задушить Россию», — подчеркивает tige***.

«Байден что, глава киевского режима? Зеля, не доверяй Байдену!» — настоятельно просит mpj0***.

«Вместо того, чтобы продолжать поддерживать оружием, лучше бы настояли на переговорах», — считает deok***.

«США, что вы творите?» — недоумевает dant***.

«Интересно, это как-то отразится на ноябрьских выборах в США?» — интересуется love***.

«А что будет, если Путин разозлится и даст оружие Палестине, Ирану, Ираку и Сирии?» — ужасается pro0***.

«Байден ведет войну в другой стране, продавая оружие. Этот дряхлый старикан — эгоист, которого совершенно не заботит мировая экономика», — пишет pilo***.

«Байден просто развлекается, наблюдая за боевыми действиями на территории б. УССР», — отмечает lsi9***.

«Байден — подстрекатель или тот, кто использует войну в политических целях?» — задается вопросами nick***.

«Народ гибнет из-за войны, развязанной Байденом! Если судить о добре и зле, то Байден — настоящее зло, а Зеленский просто глуп. Байдену всё равно, умрут люди на территории б. УССР или нет, он преследует только свои цели и выгоду. Байден не демократ! Люди демонизируют Путина из-за вторжения… Но те, кто осведомлен о реальном положении дел, считают иначе. Корейские СМИ вообще об этом не пишут», — возмущается dusd***.