Европа продолжает снабжать Киев оружием. Кто-то делает это в открытую, раскрывая все подробности пакета помощи, а кто-то, как Италия, делает это, как «крыса». Нынешняя тайная поставка стала широко обсуждаемой темой в интернет-пространстве Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Согласно информации зарубежных СМИ, предыдущее правительство Италии во главе с Марио Драги выделило киевскому режиму значительное количество тяжелого вооружения, включая две ракетные системы залпового огня M270, шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок PzH 2000, от 20 до 30 единиц 155-миллиметровых модернизированных самоходных гаубиц M109L и десятки бронетранспортеров М113.

Издание La Repubblica отмечает, что операция по перемещению оружия по Европе «прошла без инцидентов в строжайшей тайне».

Напомним, что 17 октября, перед истечением срока своих полномочий, правительство Марио Драги предоставило Киеву новый пакет военной помощи, подробности которого не разглашались.

Недавно вступившая в должность премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила о том, что Рим продолжит всестороннюю поддержку киевского режима, несмотря на то, что её партнеры по коалиции Маттео Сальвини (партия «Лига Севера») и Сильвио Берлускони (партия «Вперед, Италия») придерживаются иной точки зрения. На этом фоне даже возникли предположения, что помощь Киеву и санкции против России могут ослабнуть после того, как Мелони вступит в должность.

Однако в своем первом обращении к парламенту Мелони призвала Европу не поддаваться «шантажу» со стороны президента России Владимира Путина.

«Те, кто считает, что свободу Киева можно обменять на наше спокойствие, ошибаются. Поддаться путинскому шантажу в сфере энергетики не решение проблемы, а её усугубление, которое откроет путь для дальнейших требований и шантажа», — подчеркнула она.

Vox España Джорджа Мелони

Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью итальянскому еженедельнику сообщил, что премьер-министр Италии в телефонном разговоре пообещала полную поддержку Киеву.

«Вот это я завидую их политикам! Надеюсь, когда-нибудь и в нашей стране будут хорошие политики. Я серьезно! Грустно смотреть на то, как у нас в парламенте прохлаждаются одни лишь л*** да прояпонские тираны», — пишет xoxo***.

«В Италии нет проблем с газом и нефтью, вот они и помогают», — предполагают jdpm***.

«Сейчас не время жертвовать военную технику, пора подписывать перемирие», — считает xkwh***.

«В таком случае пусть и нас поддержат как страну, которая постоянно подвергается угрозам со стороны КНДР», — высказывает свою точку зрения bjle***.

«Они явно не в своем уме! Киев запросил большие деньги на восстановление подконтрольных территорий. Если они ввяжутся в это дело, то будут уничтожены», — предполагает cz10***.

«Как показывает практика, в частности Первая и Вторая мировые войны, стоит поступить неправильно, как на голову обрушивается всё больше требований, унижений… В конечном итоге страна просто исчезает», — пишет jhag***.

«Лучше отправить 200 тыс. тонн риса в Южную Корею», — советует lhb0***.

«Вы думаете, Италия просто подчиняется? А что, если это стратегия?» — интересуется dist***.

«Правильно, поддаваться запугиванию не выход», — считает fjon***.

«Правильно, правильно, отправляйте. Глядишь, мы потом и вам оборонную продукцию будем экспортировать вслед за Польшей», — ищет выгоду 9041***.

«Судя по тому, что многие страны отправляют Киеву лучшие в мире самоходные артиллерийские установки PzH 2000, складывается впечатление, что Германия неплохо на этом заработала», — предполагает s2me***.