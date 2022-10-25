Сообщения о том, что Иран снабжает российскую армию своими беспилотниками, породили в интернет-пространстве волну негодования, а также посеяли семена сомнения в правдивость высказываний политиков. Кто-то утверждает, что иранцы лгут и их нужно наказать за это в соответствии с их религией, а кто-то верит, что Тегеран на «нейтральной стороне». Между тем споры о поставках стали широко обсуждаемой темой в интернет-сообществе Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

24 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян отверг сообщения о поставке России беспилотников.

«Мы против поставок оружия как России, так и киевскому режиму. Мы не поставляли России дроны и другие вооружения для применения их на территории бывш. УССР», — цитирует иностранное издание главу МИД Ирана.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил готовность вступить в прямые переговоры с Киевом по данному вопросу, сообщив, что передал соответсвующее намерение главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

В тот же день Хосейн Амир-Абдоллахиян встретился с делегацией Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств (OANA), опровергнув обвинения Запада в том, что Иран поставляет оружие российской армии.

«Иран и Россия сотрудничают в различных областях, в том числе в оборонной сфере, но к киевскому режиму это не имеет никакого отношения», — заявил глава МИД Ирана, предложив собрать совместную группу экспертов для проведения расследования.

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян

Иран также решительно выступил против обвинений США в том, что инструкторы Корпуса стражей исламской революции были направлены на Крымский полуостров для обучения российских солдат.

Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Ханани также подчеркнул, что претензии США направлены на отвлечение внимания общественности от отправки Киеву большого количества американского оружия и техники.

Напомним, что ранее ряд западных СМИ писал о том, что Россия использует иранские беспилотники Shahed-136, которые, по версии Запада, обрушиваются на объекты киевского режима под обозначением «Герань-2».

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления США и их партнеров о том, что Тегеран поставляет Москве беспилотники. Она пояснила, что такие шаги Вашингтона являются поводом надавить на иранскую сторону.

«Может, они так говорят, так как боятся Израиля?» — задается вопросом amor***.

«Уж больно это напоминает инцидент, когда самолет был сбит над Тегераном. Они даже тогда оправдывались, мол, как так, это была случайность», — вспоминает jydk***.

«Это они берут пример с США и стран Европы?» — интересуется when***.

«Не думаю, что они лгут», — пишет chin***.

«Вполне возможно, что подрывы на трубопроводе «Северного потока» — дело рук Зели», — отмечает hbl0***.

«После ноябрьских выборов они могут урегулировать конфликт по ядерной сделке», — предполагает shin***.

«Мне кажется, улик достаточно для того, чтобы понять, что лжецы на самом деле сидят в Киеве», — считает sung***.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

«Так всё встанет на свои места, стоит только проверить эти дроны, разве нет?» — интересуется ista***.

«В наше время все лгут. Я не верю тому, что говорят политики», — пишет matt***.

«США всё видят со спутников», — смеется kizi***.

«Это может только говорить о сотрудничестве РФ и Ирана в области обороны, но никак не о том, что это имеет какое-то отношение к СВО», — считает leej***.

«После такого, конечно же, Киев должен объявить войну Ирану», — смеется sunn***.

«Есть ли у России причины использовать иранские беспилотники?» — интересуется ddma***.

«Если это не иранские дроны, то чьи?» — недоумевает ch38***.

«Неправильный выбор может вернуться бумерангом», — отмечает woos***.