На фоне обострения конфликта на территории б. УССР и ядерной угрозы Североатлантический альянс начинает свои ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») по ядерному сдерживанию. Данная тема стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Согласно официальным данным, учения, в которых принимают участие 14 стран, проходят с 17 по 30 октября.

Известно, что в авиаучениях, проходящих над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря, будет задействовано 60 самолетов. ВВС США направят в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

Цель манёвров — убедиться в «надёжности, эффективности и безопасности» сил ядерного сдерживания НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс планирует провести учения по ядерному сдерживанию, подчеркивая, что это стандартные и запланированные мероприятия, которые были в графике еще до конфликта на территории б. УССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Между тем американский канал CNN сообщил, что до конца октября в России должны состояться учения под названием «Гром».

«Мы считаем, что ядерная риторика России и её решение провести эти учения во время конфликта на территории б. УССР являются безответственными. Размахивать ядерным оружием, чтобы добиться принуждения Соединённых Штатов и их союзников, — безответственно», — заявил CNN высокопоставленный представитель Минобороны США.

У спецслужб США нет никаких разведданных, свидетельствующих о том, что Россия готова применить ядерное оружие где бы то ни было. Однако напряженность вокруг б. УССР заставляет страны НАТО усилить контроль над российскими учениями.

«Сумасшедшие взрослые. Когда наш мир успел так прогнить?» — задается вопросом rkdg***.

«Если киевский режим подвергнется бомбардировке, примут ли США ответные меры?» — интересуется mylo***.

«Интересно, а в день, когда президент России нажмет на красную кнопку, применит ли против нас оружие Северная Корея?» — размышляет 5503***.

«Мир был сильно удивлен, когда в начале 90-х в войне в Ираке начали использовать американское оружие. Если США и НАТО нападут на Россию, то мы будем наблюдать вторую «войну в Ираке»», — считает sjs8***.

«Натовских у******* нужно разбомбить как можно скорее!» — считает cuif***.

«Нам тоже надо обзавестись ядерным оружием и показать КНДР и Китаю, что мы можем применить его в случае чего», — пишет chan***.

«Они хотят развязать ядерную войну?» — вопрошает with***.

«НАТО, стой смирно и не вставай на сторону стран, не входящих в состав организации…» — советует elvi***.

«Это кратчайший путь к третьей мировой! Мы должны заботиться друг о друге!» — считает daho***.

«Всё идет по задуманному сценарию», — пишет jean***.

«Всё сводится к тому, что США просто хотят обеднить Россию и киевский режим, а также победить Россию на части и сделать её «международной»», — высказывает свое мнение en83***.

«Эгоизм ведет человечество к гибели», — отмечает baec***.

«Даже если киевский режим получит ядерное оружие от США, те, кто думает, что это оружие, пролетит над Россией, глупы. США намерены вытеснить российские войска с территории б. УССР, а значит, что все снаряды и ракеты разорвутся на территории б. УССР», — говорит правду lime***.

«Если разразится американо-китайская война, то Южная Корея может стать второй б. УССР. А может, и хуже. Даже если Южная Корея поддерживает Штаты, это не значит, что на нашей территории можно вести войну», — пишет cuif***.

«Комедия Зеленского довела до того, что территория б. УССР испещрена пулями, жители этих территорий гибнут», — отмечает tsts***.