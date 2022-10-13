Б. УССР против России: Южная Корея обсуждает скандал на конкурсе красоты
Конкурсы красоты — не то место, куда должна вмешиваться политика. Однако вслед за инцидентом с участием «мисс Тайвань» скандал произошел на конкурсе, проходящем на индонезийском острове Бали.
Согласно зарубежным СМИ, организаторы международного конкурса красоты Miss Grand International решили поселить участницу от киевского режима Ольгу Василив и участницу из России Екатерину Асташенкову в одном номере.
Известно, что идея организаторов представительнице Киева совершенно не понравилась. Девушка выразила руководителям конкурса протест, добившись переселения.
«Поверьте мне, я тоже за мир, любовь, дружбу, поддержку, но не от тех, кого не могу простить. Не от тех, кто пытает моих братьев и сестер», — объяснила Ольга.
В результате скандала организаторы пошли на уступки и переселили представительницу Киева в номер к участнице из Боливии Камиле Санабриап. Известно, что после переезда скандалистка поблагодарила всех, кто её поддержал, в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В свою очередь представительница из России написала в социальных сетях, что её семья ранее проживала на территории бывш. УССР и она единственная, кто родилась на территории России.
Международный конкурс красоты Miss Grand International проходит на индонезийском острове Бали с 3 октября по 1 ноября. В конкурсе принимают участие представительницы 70 стран.
Примечательно, что и в прошлом году не обошлось без казусов. Во время конкурса, проходившего в Таиланде, участница из Мьянмы раскритиковала военных своей страны. Она попросила помочь жителям Мьянмы, сообщив об убийстве более 100 бирманцев.
«Организаторы сошли с ума!» — считает donn***.
«Может, России нужно было запретить участвовать в конкурсе?» — вопрошает lss8***.
«Раз Россия — страна агрессор, то давайте её ещё из спорта ликвидируем, и Чемпионата Мира, Лиги Чемпионов, Олимпиады!» — возмущается vkfk***.
«Они обе страшненькие!» — высказывает свое мнение sime***.
«Конкурс красоты должен оставаться конкурсом красоты!» — считает dyl1***.
«Она же не держала в руках оружие и не палила по людям, проживающим на территории б. УССР, почему к ней такое отношение?» — недоумевает greg***.
«Что-то она не тянет на патриотку, находясь в другой стране и публикуя разные сообщения в социальных сетях», — отмечает dldm***.
«А что ж это они космы друг другу не повыдирали?» — интересуется 4myl***.
«А люди-то тут при чем? Если бои идут за интересы верхов?» — задается вопросом nann***.
«Мда, не очень красиво получилось», — сетует pjy2***.
«Представительница РФ проявила в какой-то мере безразличие, однако представительница от киевского режима явно пожелала смерти сопернице», — отмечает okyo***.
«Стоило ли вообще допускать мысль о том, что представители воюющих сторон дадут друг другу шанс?» — интересуется copy***.
«А я бы не отказался жить с ней в одной комнате», — смеется yhje***.
«При чем тут национальность? Решали бы все на профессиональном уровне, а не разводили бы политику», — пишет ass4***.
«А почему они принимают участие в конкурсе красоты во время боевых действий? Разве они не должны помочь солдатам?» — интересуется gopy***.