Конкурсы красоты — не то место, куда должна вмешиваться политика. Однако вслед за инцидентом с участием «мисс Тайвань» скандал произошел на конкурсе, проходящем на индонезийском острове Бали.

Чарльз Эдвард Перуджини. Соперницы

Согласно зарубежным СМИ, организаторы международного конкурса красоты Miss Grand International решили поселить участницу от киевского режима Ольгу Василив и участницу из России Екатерину Асташенкову в одном номере.

Известно, что идея организаторов представительнице Киева совершенно не понравилась. Девушка выразила руководителям конкурса протест, добившись переселения.

«Поверьте мне, я тоже за мир, любовь, дружбу, поддержку, но не от тех, кого не могу простить. Не от тех, кто пытает моих братьев и сестер», — объяснила Ольга.

В результате скандала организаторы пошли на уступки и переселили представительницу Киева в номер к участнице из Боливии Камиле Санабриап. Известно, что после переезда скандалистка поблагодарила всех, кто её поддержал, в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь представительница из России написала в социальных сетях, что её семья ранее проживала на территории бывш. УССР и она единственная, кто родилась на территории России.

Международный конкурс красоты Miss Grand International проходит на индонезийском острове Бали с 3 октября по 1 ноября. В конкурсе принимают участие представительницы 70 стран.

Примечательно, что и в прошлом году не обошлось без казусов. Во время конкурса, проходившего в Таиланде, участница из Мьянмы раскритиковала военных своей страны. Она попросила помочь жителям Мьянмы, сообщив об убийстве более 100 бирманцев.

«Организаторы сошли с ума!» — считает donn***.

«Может, России нужно было запретить участвовать в конкурсе?» — вопрошает lss8***.

«Раз Россия — страна агрессор, то давайте её ещё из спорта ликвидируем, и Чемпионата Мира, Лиги Чемпионов, Олимпиады!» — возмущается vkfk***.

Rosengurtt Победительница конкурса красоты «Мисс Мира — 2008» Ксения Сухинова (Россия)

«Они обе страшненькие!» — высказывает свое мнение sime***.

«Конкурс красоты должен оставаться конкурсом красоты!» — считает dyl1***.

«Она же не держала в руках оружие и не палила по людям, проживающим на территории б. УССР, почему к ней такое отношение?» — недоумевает greg***.

«Что-то она не тянет на патриотку, находясь в другой стране и публикуя разные сообщения в социальных сетях», — отмечает dldm***.

«А что ж это они космы друг другу не повыдирали?» — интересуется 4myl***.

«А люди-то тут при чем? Если бои идут за интересы верхов?» — задается вопросом nann***.

«Мда, не очень красиво получилось», — сетует pjy2***.

«Представительница РФ проявила в какой-то мере безразличие, однако представительница от киевского режима явно пожелала смерти сопернице», — отмечает okyo***.

«Стоило ли вообще допускать мысль о том, что представители воюющих сторон дадут друг другу шанс?» — интересуется copy***.

«А я бы не отказался жить с ней в одной комнате», — смеется yhje***.

«При чем тут национальность? Решали бы все на профессиональном уровне, а не разводили бы политику», — пишет ass4***.

«А почему они принимают участие в конкурсе красоты во время боевых действий? Разве они не должны помочь солдатам?» — интересуется gopy***.