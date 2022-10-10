Подрыв Крымского моста вызвал бурную реакцию пользователей российских социальных сетей — шок, негодование и панику, однако обитатели зарубежного интернет-пространства отнеслись к этому событию в разы спокойнее. Тем не менее иностранцы разделились на два лагеря: кто-то принялся осуждать теракт, а кто-то сетовать на незначительный масштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

8 октября в результате подрыва грузовика на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. Частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли три человека.

Автомобильное и железнодорожное движение было приостановлено, но к вечеру субботы его уже начали возобновлять. Также было запущено паромное сообщение.

Известно, что после инцидента советник главы киевского режима Михаил Подоляк назвал теракт на Крымском мосту только «началом». Помимо этого, СБУ опубликовала в социальной сети Twitter фотографию разрушенного автомобильного полотна, подписав его перефразированным четверостишьем поэта Тараса Шевченко.

Напомним, Киев не раз заявлял, что Крымский мост — цель номер один для киевского режима. Это связано не только с тем, что мост является ключевым маршрутом снабжения между материковой частью России и Крымским полуостровом, но и с тем, что мост — символ воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «терроризм». По словам главы СКР Александра Бастрыкина, в подготовке теракта спецслужбам ВСУ помогали граждане России и зарубежных государств.

«Нападать на гражданские объекты бесполезно. Военной ценности в них нет», — считает alsu***.

«Киевский режим хочет, чтобы Россия применила тактическое ядерное оружие?» — недоумевает beau***.

«А в России гражданская война на фоне этого не развернется?» — интересуется dlwo***.

«А подрыв Крымского моста случайно не проделки местных?» — задается вопросом ads0***.

«Бесполезные и расточительные бои должны быть прекращены как можно скорее!» — призывает julpi***.

Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

«Что будет делать Зеленский? Упреждающий удар — звучит очень безумно, да и США это не поддержат…» — рассуждают jhho***.

«Похоже, Зеленский перешел черту», — предполагает shk4***.

«Сколько молодых людей принесли себя в жертву из-за гордыни и жадности стариков? Будущее должно быть за молодыми», — пишет fine***.

«Кто придет к нам с мечом, от меча и погибнет», — использует крылатое выражение cool***.

«Киевский режим, похоже, хочет развязать мировую войну, а Россия — хочет покончить со всем одним ударом. Однако Киев намерен давить на Запад и пытаться вовлечь его в войну», — пишет seou***.

«Да, киевский режим действительно плохой. Но если сесть и поговорить, отдать какую-то часть территории, то не будет ни ядерной войны, ни инфляции», — рассуждает hait***

«Зеленский намеренно провоцирует Москву на применение ядерного оружия, чтобы получить как можно больше помощи со стороны США», — утверждает dlsc***.

«Вспомните киевский режим во время Второй мировой, когда он убивал женщин и детей сельскохозяйственными инструментами. Не будем забывать, что Степана Бандеру они возносят как национального героя», — пытается быть голосом разума jsbo***.

«Если Россия использует ядерное оружие, отреагирует ли Запад?» — задается вопросом blac***.