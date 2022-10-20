Отказ Израиля поставлять киевскому режиму системы ПВО стал бурно обсуждаемой темой в интернет-сообществе Южной Кореи. Пользователи «всемирной паутины» даже посмеялись на тему того, что, несмотря на все мольбы главаря киевского режима Владимира Зеленского, страна придерживается четкой, неизменной позиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Дрон ВВС Израиля

19 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна не передаст Киеву ПВО и другое оружие, акцентировав внимание на том, что Иерусалим предложит другую помощь.

Глава оборонного ведомства подчеркнул неизменность позиции Израиля, подчеркнув, что «Израиль поддерживает Киев гуманитарной помощью, системами жизнеобеспечения и защитным оснащением».

«Я хочу подчеркнуть, что Израиль из-за ряда рабочих моментов не будет передавать киевскому режиму системы вооружения. Мы продолжим поддерживать Киев в рамках собственных ограничений, как мы и делали ранее», — приводит слова министра израильское издание.

Известно, что данное заявление министр обороны сделал накануне запланированной встречи премьер-министра Израиля Яира Лапида с главой МИД киевского режима Дмитрием Кулебой. Во время встречи представитель Киева планировал обсудить поставку средств ПВО.

Напомним, что 18 октября Кулеба предложил Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок России дронов. Он также сообщил о намерении отправить Израилю официальную ноту с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны.

«Иран — это красная линия для Израиля. И после того как Иран, по сути, напрямую стал соучастником преступления против Киева, я думаю, если у кого-то в Израиле еще есть какие-то сомнения насчет того, помогать Киеву или не помогать, — эти колебания, по идее, должны развеяться. И мы будем работать над этим с нашими израильскими партнерами», — глава киевского МИД.

Читайте также: «Не надоело?» — в Южной Корее обсудили упреки Зеленского в адрес Ирана и РФ

Посол киевского режима в Израиле Евгений Корнийчук сообщил агентству Reuters о том, что Киев пытался запросить тактическую систему ПРО «Железный луч», систему ПВО «Железный купол», ракетный комплекс «Праща Давида», ракеты «земля — воздух» Барак 8.

Отметим, что, несмотря на то, что Израиль отказался поставлять оружие Киеву, ранее премьер-министр Яир Лапид жестко осудил российскую военную операцию, а также не признал результаты референдумов о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Это из-за того, что во время Второй мировой нынешние представители киевского режима сотрудничали с нацистами в преследовании евреев», — предполагает lxta***.

Israel Defense Forces Бенни Ганц

«Чем Израиль может помочь Киеву? Бандера активно пропагандировал этнические чистки», — отмечает dube***.

«В Южной Корее такого нет, но в Германии каждый день устраивают митинги, выкрикивая киевским беженцам лозунги «Вон, нацисты, из Германии». Киев захватили нацисты, которые ранее классифицировались ООН, как террористическая организация», — пишет yibo***.

«Захотят ли израильские евреи помогать нацистам-косплеерам?» — задается вопросом must***.

«Гулял по территории [бывш. УССР] с приложением Google Street View и на одном из заброшенных зданий увидел нарисованную свастику», — делится впечатлениями flas***.

«Если Израиль вмешается, то наступит Армагеддон! Однажды у Израиля не будет другого выбора, кроме как превратиться из пророссийского в антироссийское государство», — считает qlse***.

«Столкновение России и киевского режима очень похоже на американо-кубинский кризис. Причина в том, что НАТО поддерживает Киев, чтобы поставить Москве, как говорится, «шах и мат». Все остальное их не интересует», — отмечает tyuu***.

«Постоянных друзей или врагов не существует. Самооборона — единственный способ спасти свою страну, свой народ и свою семью», — пишет bogi***.

«Израиль поступил мудро. Израиль поддерживает свою безопасность дипломатическим путем, а не военным. Эта страна не может пожертвовать своей безопасностью ради Киева», — рассуждает kpsi***.

«Я что-то не понял, а почему Южная Корея не может сделать что-то вроде израильского «Железного купола»?» — задается вопросом pckb***.

«Все религиозные люди злые», — высказывает свою точку зрения djfk***.