Указ главы киевского режима Владимира Зеленского, который вводит в действие решение СНБО — в частности, о невозможности переговоров с действующим президентом России Владимиром Путиным, — стал поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Квентин Массейс. Аллегория глупости. XVI

Напомним, что 30 сентября, в день, когда Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности киевского режима, а также противодействия «попыткам присоединения» территорий, которые Киев считает своими.

В тот же день, после принятия Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в состав России, главарь киевского режима подписал заявку на вступление Киева в НАТО, а также поручил обеспечить укрепление обороноспособности режима путем увеличения поставок военно-технической помощи.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что теперь Россия будет дожидаться либо изменения позиции Зеленского, либо нового лидера в Киеве, который будет действовать в интересах народа, проживающего на территории бывш. УССР.

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Напомним, что последний очный раунд переговоров между представителями России и киевского режима состоялся в Стамбуле в конце марта.

«А может, стоит учитывать ещё и мнения людей, которые гибнут в ходе всех этих боевых действий?» — интересуется blac***.

«Зеленский играет в политику и держит людей в заложниках. Кажется, он не может отличить комедию, в которой он снимался, от реальности», — утверждает ir66***.

«Было бы неплохо, если бы он сдался ради мира», — пишет syle***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Время

«Сперва умолял о переговорах, а сейчас как заручился западной военной поддержкой, так сразу «нет переговорам»», — отмечает xiao***.

«Если бы не поддержка Запада, то всё приняло бы другие обороты. Не слишком доверяй западному миру, они припомнят тебе всё, что дали тебе», — считает isai***.

«Как думаете, как долго будет длиться эта поддержка?» — задается вопросом quip***.

«Зеленский, думаешь, ты победишь, потому что всё правильно делаешь? Ты одумаешься только тогда, когда США и Европа повернутся к тебе спиной и жители [бывш. УССР] умрут? Хочу отметить всю абсурдность ситуации, человек, что начал войну, является номинантом на Нобелевскую премию», — пишет hand***.

«Люди каждый день кровью истекают, нужно как можно скорее достичь договоренностей», — призывает pool***.

«Глупец… Переговоры нужны как воздух», — утверждает flwr***.

«Разве ты не видишь, что из-за тебя народ страдает, а ситуация в мире становится всё хуже? Ты уверен, что всё закончится хорошо, если ты продолжишь воевать?» — недоумевает eodi***.

«Комик сошел с ума. Разве ты не знаешь, что если поддержка Запада прекратится, всё погрузится в хаос?» — задается вопросом busy***.

«Из-за тебя обрываются жизни невинных!» — утверждает kimk***.

«Подумай о людях!» — призывает sin1***.

«Некомпетентный! Не нарушай мир и быстро договаривайся о переговорах! Есть предел помощи со стороны США и Европы», — настоятельно рекомендует naba***.