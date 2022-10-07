Почти каждый день глава киевского режима Владимир Зеленский призывает Запад предпринять какие-либо действия против «плохой» России, которая продолжает «оккупировать» территории бывш. УССР. Однако с каждым разом его заявления становятся всё абсурднее. Настолько, что пользователи интернет-сообщества начинают задаваться вопросом, всё ли в порядке у него с головой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

7 октября главарь киевского режима призвал Североатлантический альянс нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Такое заявление Зеленский сделал во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии.

По его мнению, в НАТО должны пересмотреть порядок применения ядерного оружия.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия… Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят», — заявил Зеленский.

Однако, как отмечают журналисты, такой исход маловероятен, поскольку США и западные страны — члены НАТО делают всё возможное, чтобы избежать прямого столкновения с Россией.

Президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что американские военные не будут принимать участия в боевых действиях на территории бывш. УССР до тех пор, пока Россия не нанесет удар по территории члена НАТО.

Кроме того, в настоящее время Турция (страна — член НАТО) выступает «посредником» между Россией и киевским режимом. Напомним, что последний очный раунд переговоров между представителями России и киевского режима состоялся в Стамбуле в конце марта.

Между тем пресс-секретарь России Дмитрий Песков назвал заявление главы киевского режима о «превентивном ударе» призывом к началу мировой войны с «непредсказуемыми чудовищными последствиями».

«Этот у****** пытается втянуть в войну больше стран», — возмущается toza***.

«Кажется, он такими темпами пытается ускорить применение ядерного оружия», — считает clis***.

«Грядет третья мировая…» — думает orbi***.

The Official CTBTO Photostream Ядерный взрыв

«Вы должны прекратить это немедленно… Все уже так устали», — требует juni***.

«Вы в своем уме?» — вопрошает jeon***.

«Одна из причин, по которой киевский режим не признают в мире, — то, что он говорит», — отмечает tjwn***.

«Зеленский, почему ты такой эгоист?» — недоумевает lllo***.

«Пойми, ты находишься в ситуации, когда тебе нужно следить за языком и хорошо себя вести как с Россией, так и с США. Жизнь — это не теледрама. Бери пример с Южной Кореи», — советует omse***.

«Сколько ещё вы собираетесь воевать?» — интересуется corn***.

«Что-то в последнее время все стали говорить о «превентивном ударе», — пишет just***.

«Если бы во главе киевского режима стоял не Зеленский, докатились бы мы до такого?» — задается вопросом sgj1***.

«Зеленский, ты сейчас втягиваешь НАТО в ядерную войну. Ты не президент и никогда им не был! Путин тоже плохой, но ты ещё хуже», — отмечает spot***.

«Зеленский жаждет войны? Ну хорошо, повзрывайте друг друга и уничтожьте Европу!» — пишет circ***.

«Явный пример того, что бывает, когда к власти приходит некомпетентный человек», — отмечает nowa***.

«Кажется, он просто хочет развязать боевые действия где-нибудь ещё, кроме территории киевского режима», — предполагает 3dph***.

«Он похож на фанатика. Он одержим НАТО», — сообщает yora***.

«Зеленский — настоящее зло», — отмечает neko***.

«Зеленский, не переходи черту», — советует stoc***.