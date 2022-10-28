Президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение Южной Кореи поставлять оружие киевскому режиму вопросом о том, как бы отнеслось южнокорейское правительство к тому, если бы РФ начала аналогичные поставки КНДР. Данный комментарий стал широко обсуждаемой темой в интернет-пространстве Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин сообщил, что ему известно о планах Сеула поставлять оружие и боеприпасы киевскому режиму. По его мнению, это разрушит отношения между странами.

«А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что вся суть северокорейской ядерной проблемы заключается в нежелании вести переговоры. Он напомнил, что северокорейские лидеры согласились по сути с предложениями США, как урегулировать эту проблему, но в последний момент американская сторона изменила свою позицию и заставила северокорейское руководство отказаться от достигнутых договоренностей.

Между тем президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Сеул никогда не поставлял летальных вооружений киевскому режиму. Он подчеркнул, что Южная Корея поставляла только гуманитарную помощь в сотрудничестве с мировым сообществом.

Южнокорейский лидер добавил, что Сеул прилагает усилия для сохранения мира и добрых отношений со всеми странами мира, включая Россию.

Напомним, что ранее правительство Южной Кореи поставило Киеву каски, палатки, одеяла, медикаменты и гуманитарную помощь, заявляя о невозможности поставок летального оружия.

«Южная Корея должна оставаться как можно дольше нейтральной, чтобы выжить», — kang***.

«Сейчас Юн не поставляет оружие киевскому режиму, он продает оружие Польше, Чехии и Австралии», — пишет sunn***.

«Союзники — это, конечно, хорошо, но нужно смотреть в будущее», — отмечает ssmm***.

«Россия является крупнейшим экономическим импортером Южной Кореи, многие крупные компании вышли на рынок… Россия — единственная страна, которая активно импортирует корейскую продукцию», — goin***.

«Остановите Зеленского. Жизнь людей важнее. Остановите войну, это самое главное» — defg***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Мне кажется, по этой причине предыдущая администрация Мун Чжэ Ина осмелилась оказать только гуманитарную помощь. Мне кажется, такая позиция верная. В такие времена необходимо сохранять нейтралитет», — отмечает wotj***.

«Южная Корея никогда не должна поставлять оружия другим странам», — считает busy***.

«Путин прав! Россия отказалась предоставлять Северной Корее истребители и другое вооружение. По этой причине Южная Корея и не должна поставлять оружие киевскому режиму», — вспоминает oaks***.

«Это угроза?» — интересуется jusi***.

«Кому понравится страна, поставляющая оружие партнерам по войне? Власти должны быть осторожными в отношениях с Россией», — советует khsl***.

«Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия — большие рынки. Нам нужны дипломатические отношения с этой страной», — отмечает summ***.

«Может, Россия просто нас боится? Однако, с другой стороны, нам есть за что быть благодарными Москве», — пишет l222***.

«Я против поддержки оружием воюющих стран, однако слушать такие заявления неприятно», — сообщает shh0***.

«Зачем нам помогать киевскому режиму, который передал КНДР технологии МБР?» — недоумевает duru***.

«Не стоит относиться к предупреждению Путина легкомысленно», — советует ehwj***.