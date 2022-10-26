Пока пользователи всемирной паутины строят теории заговора и гадают на кофейной гуще о том, будет ли использовано в ходе СВО ядерное оружие, российские военные вслед за НАТО приступили к проведению ежегодных стратегических учений. Реакция Запада, последовавшая вслед за этими известиями, стала широко обсуждаемой темой в интернет-сообществе Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Президент США Джо Байден сообщил, что Россия допустит серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на территории бывш. УССР.

«Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие», — цитирует Джо Байдена CNN. Так он прокомментировал предостережение Минобороны РФ о готовящейся Киевом провокации с применением «грязной бомбы».

Президент США также подчеркнул, что не утверждает, что Россия собирается провести операцию по применению ядерного оружия на территории бывш. УССР «под ложным флагом».

«Мы этого не знаем, но тем не менее это была бы серьезная ошибка», — заключил Байден.

Между тем 25 октября в министерстве обороны США сообщили, что Москва уведомила Пентагон о начале стратегических учений «Гром», в ходе которых будут осуществляться пуски межконтинентальных ракет.

«Как мы подчеркивали ранее, это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией», — отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, США «продолжат следить» за российскими маневрами.

По мнению западных экспертов, учения будут проходить в период с 26 по 29 октября. В ходе маневров будут отработаны пуски межконтинентальных баллистических ракет в Плесецке, а также запуски с подводных лодок твердотопливной баллистической ракеты комплекса Д-30 по полигону Кура на Камчатке.

Цитата из видео: «Кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в ходе тренировки стратегических сил сдерживания». Минобороны РФ Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в ходе тренировки стратегических сил сдерживания

Напомним, что с 17 по 30 октября 2022 года Североатлантический альянс проводит учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») по ядерному сдерживанию.

Согласно пресс-релизу НАТО, в маневрах будет задействовано около 60 самолетов различных типов, а также бомбардировщики США B-52.

По мнению официальных представителей МИД России, учения Steadfast Noon не способствуют стабильности на Европейском континенте.

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«Не разжигайте конфликт ещё больше, лучше думайте, как поскорее его закончить», — советует yjc0***.

«США следует сперва разобраться с Байденом, у которого появляются признаки слабоумия, а потом уже совать нос в чужие дела», — считает kenn***.

«О чем вы? Американцы — это те люди, которые нарушают мир!» — утверждает roky***.

«Если вы принимаете в этом участие, то и ответственность на вас тоже лежит», — акцентирует внимание rnwk***.

«Заключите наконец перемирие», — требует fgdr***.

«США, вы либо вмешиваетесь, либо не поставляете оружие Киеву!» — считает kann***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«Похоже, США совсем уже нечем заняться», — предполагает roky***.

«Это всё заговор США», — утверждает sohe***.

«Даже если Россия применит тактическое оружие, сомневаюсь, что Байден предпримет какие-то меры», — высказывает свою точку зрения joun***.

«Дедуля, тебе пора на покой», — пишет visu***.

«Не удивлюсь, если в разгар всего этого появится НЛО», — смеется ryuh***.

«Это всё произошло, потому что кое-кто плел интриги и поощрял комиков. Но хватит ли у них смелости развязать ядерную войну? Если хоть где-то в мире разорвется ядерный снаряд, население планеты попросту исчезнет», — считает dr11***.