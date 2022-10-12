Несмотря на то, что мировое сообщество уже устало от насилия и несправедливости, царящих на территории б. УССР, главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает трясти Запад, выпрашивая вооружение.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В связи с массированными ракетными ударами, нанесенными российскими силами по территории, подконтрольной Киеву, глава киевского режима Владимир Зеленский ждет от Запада положительного ответа о готовности увеличить военную помощь.

В ходе онлайн-заседания «Большой семерки» (G7) Зеленский попросил западные державы предоставить системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы к ним. Он также призвал разместить на границе с Белоруссией «миротворцев» для контроля за ситуацией с безопасностью.

В свою очередь, лидеры G7 выступили в поддержку киевского режима, пообещав оказать военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Выступая в поддержку территориальной целостности той территории, которую считает своей киевский режим, главы стран G7 заявили, что у Киева должна быть возможность обороняться, также по завершении боевых действий ему необходимо будет восстановление.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что победа России в вооруженном конфликте на территории б. УССР станет поражением для Североатлантического альянса.

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«Как насчет того, чтобы подписать перемирие?» — интересуется spri***.

«Умей сдаваться и договариваться!» — рекомендует chld***.

«Умоляет всё, словно нищий какой-то», — пишет habi***.

«Сдавайся и не усложняй всем жизнь!» — советует deff***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Время

«Боюсь, если он продолжит давить, разразится настоящая война», — предполагает gkr9***.

«Комик Зеленский устроит ядерную войну», — ужасается inlo***.

«Как можно верить человеку, который врет как дышит?» — недоумевает fca9***.

«НАТО провоцирует применить ядерное оружие», — утверждает ants***.

«Явно, всё идет не так, как планировал Запад», — смеется limp***.

«США — мусор, который нападает только на слабых», — считает jlab***.

«Кажется, он уже проиграл битву с Россией», — предполагает hty0***.

«Странные они какие-то. Не хотят соглашаться на переговоры, отмечая, что будут вести войну до тех пор, пока не вернут себе территории. Забавно, что такой низкосортный может повлиять на весь мир. Даже Маск предложил решение проблемы, а они заклеймили его и продолжают умолять о помощи, так как думают, что на их головы упадет ядерный снаряд», — пишет vhxm***.

«Почему Зеленский продолжает войну с Россией, когда гибнут невинные и мировая экономика ухудшается? Я не понимаю, какого черта он заставляет народ страдать», — недоумевает cast***.

«Зачем он подорвал мост?» — вопрошает miri***.