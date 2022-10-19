«Чья бы корова мычала». Именно так отреагировали пользователи интернет-сообщества Южной Кореи на очередные заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского, упрекающего Иран за якобы оказанную России помощь в виде беспилотников.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Сам факт обращения России за такой помощью в Иран является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты», — сказал Зеленский.

В связи с этим киевский режим рассматривает возможность разрыва отношений с Ираном.

«С учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре, смертей и страданий, причиненных народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставок вооружения Ираном России я вношу на рассмотрение главы киевского режима предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», — заявил глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба.

В американском Госдепе также пообещали Ирану санкции за поставки вооружения в РФ.

Между тем в Москве и Тегеране подобные обвинения отрицают.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российские наименования.

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Между тем Киев также направил официальное письмо Израилю, враждебно настроенному к Ирану, с просьбой предоставить системы ПВО для защиты территории, подконтрольной киевскому режиму. Однако правительство Израиля отказалось поставлять Киеву вооружение, ограничившись «поставками средств для спасения жизней».

«Говорит тот, кто сам зависит от оружия, поставляемого США», — отмечает onea***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«Часть их инфраструктуры разрушена, интересно, у них хватит сил восстановить её?» — задается вопросом kizi***.

«Не смотри на них свысока, ибо тебе вон сколько стран помогают», — пишет oh11***.

«Южной Корее тоже нужно разработать свои БПЛА», — считает trio***.

«Руководствуясь его же логикой, за то, что киевский режим помогал КНДР в создании ракет, Сеул должен назвать Киев «врагом», — рассуждает jsbo***.

«Зеля, тебе ещё не надоело этим заниматься? Семь месяцев уже прошло», — интересуется leeh***.

«Вот подожди, победят на промежуточных выборах республиканцы, и будет тебе кукиш с маслом, а не помощь. Прекратите уже убивать друг друга и покончите со всем этим безобразием. Ближний Восток стоит на пороге войны, весьма вероятно, что цены на нефть вновь поползут вверх», — отмечает kasi***.

«ЕС тоже, поди, подпольно что-то продает РФ, но Зеля про это ничего не говорит», — смеется park***.

«Не стоит забывать о том, что вчерашний союзник сегодня может стать врагом», — дает наставления life***.

«Иран ничего не будет делать — разрывать отношения и всё такое. Однако Израиль вполне себе может дистанцироваться от киевского режима», — считает dada***.

«Все же понимают, что это США воюют с Россией?» — интересуется у других комментаторов osww***.

«Киевский режим должен исчезнуть как можно скорее. Россия точно никуда не денется, поэтому выход один — развалить киевский режим», — пишет uhm3***.

«США — нация-агрессор, вспомните Корейскую войну, войну во Вьетнаме, войну в Ираке, войну в Афганистане… Это нация военных преступников! А Зеленский — раб Америки, Ли Сын Ман тоже был рабом Штатов», — критикует американцев kgt5***.