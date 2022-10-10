Татьяна Аннина
Автор
Переводчик, живёт в Москве.
Последние публикации
«Горькая пилюля» — США уже проиграли борьбу за денуклеаризацию КНДР
США должны признать, что им уже не удастся заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия, и вместо этого сосредоточиться на мерах по снижению рисков и контролю над вооружениями, как сообщает газета Financial Times, опросившая международных экспертов по этому вопросу. По словам аналитиков...
10 октября 2022
У Европы и США заканчиваются вооружения для поставки Киеву
В американской оружейной промышленности обычный уровень производства артиллерийских снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, которые сегодня используются в б. УССР, составляет около 30 000 снарядов в год в мирное время. Вооруженные формирования киевского режима расходуют это количество примерно за...
28 сентября 2022
«Влияние Китая растет экспоненциально» — ЕС теряет Латинскую Америку
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала усилить торговую политику для борьбы с глобальным влиянием Китая. Но, объявляя о своих планах, она забыла упомянуть о зашедшем в тупик торговом пакте с крупнейшим в Южной Америке торгово-экономическим объединением. Об этом пишет...
26 сентября 2022
12 фактов о том, что США стоят на пороге экономического краха
Майкл Снайдер, бакалавр в области бизнеса, автор и редактор блога theeconomiccollapseblog.com, рассказал о фактах, свидетельствующих о том, что экономическая ситуация в США значительно хуже, чем это представляют американские власти. Он пишет: Вы слышали, что я говорил это снова и снова. То, что мы...
7 сентября 2022
«Главное — зарплаты». Экономисты спорят, есть ли признаки рецессии в США
Прошло уже более месяца после того, как в США зафиксировали экономический спад в течение двух кварталов подряд, что соответствует формальному определению рецессии, но экономисты всё еще не могут прийти к единому мнению по этому поводу, как сообщает 5 сентября CNBC. Профессор прикладной экономики...
5 сентября 2022
Перейдет ли киевский режим в наступление? Мнение эксперта
Те, кто наблюдает за [проводимой РФ специальной военной операцией], уже несколько недель с замиранием сердца ждут наступления ВСУ с целью вернуть часть территории, захваченной Россией в первые месяцы. В какой-то степени это отражает неудовлетворенность тем, что превратилось в статичную борьбу на...
26 августа 2022
Пять прогнозов на следующие полгода СВО — The Guardian
С момента начала СВО прошло шесть месяцев, и вот чего следует ожидать в ближайшие полгода, по мнению The Guardian: 1. СВО, вероятно, продлится еще как минимум год, но, по сути, она зашла в тупик, и ее интенсивность снижается. Прошло полгода, но ни киевский режим, ни Россия не готовы прекратить...
25 августа 2022
Внутренние проблемы Китая могут оказаться выгодны остальному миру
Ограничения на ипотечное кредитование и драконовская политика нулевой терпимости к COVID-19 — плохая новость для большинства жителей Китая, как и для зарубежных компаний, надеющихся заработать на китайских клиентах. Однако у внутренних проблем Китая есть и положительная сторона: падение спроса на...
17 августа 2022
Bloomberg: скороспелая интервенция на Украину кончится для Запада провалом
До своего бесславного падения премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог рассчитывать на неизменную поддержку по крайней мере в одном месте — на Украине; и когда Джонсон едва избежал вотума недоверия в июне 2022 года, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «очень счастлив»...
8 июля 2022
Bloomberg назвал три сценария для уходящих из России западных компаний
Полное или частичное сворачивание деятельности более 1000 иностранных компаний в России стало одним из самым впечатляющих свидетельств реакции Запада на начало операции на Украине, пишет 23 июня Bloomberg. Однако есть и другая сторона — потенциальная прибыль для россиян, готовых взять на себя...
23 июня 2022
Солидарность Европы по поводу Украины — лишь видимость — The Spectator
ЕС намерен официально включить Украину в список стран-кандидатов. Но если внимательно посмотреть на ситуацию, станет понятно, что это гораздо менее значительное событие, чем хотелось бы верить некоторым, анализирует 22 июня британский журнал The Spectator. С одной стороны, этот жест символичен...
22 июня 2022
Литва выбрала полную зависимость от вооруженных сил США — Modern Diplomacy
Вместо развития собственной военной мощи Литва предпочла полностью положиться на иностранные вооруженные силы. Лучшим подтверждением этому является факт размещения в Литве на ротационной основе американских войск, считает обозреватель Modern Diplomacy Адомас Абромайтис. При этом военное...
10 июня 2022
Западным «ястребам» не терпится проверить Путина на прочность — Guardian
Британское правительство предложило Киеву непоколебимую поддержку — так премьер-министр Борис Джонсон назвал свою политику в отношении Украины, рассуждает Guardian 10 июня. Она включает в себя стремление вытеснить российские войска со всей украинской земли. Численный перевес России уже делает столь...
10 июня 2022
Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в ЕС — CNBC
Европейский союз может поддержать Украину в желании стать его новым членом, но процесс будет непростым, пишет 8 июня CNBC. Уже через несколько дней после начала спецоперации Украина обратилась в ЕС с просьбой официально начать процесс подачи заявки. С тех пор представители ЕС выступали в поддержку...
8 июня 2022
Bloomberg: Не только Орбан раскалывает антироссийский фронт ЕС
Импульс, двигавший западными санкциями против России, ослабевает. Даже когда Европейский Союз выступает за самые жесткие ограничения против российской военной машины, включая частичный запрет на импорт нефти, он все чаще идет на уступки, рассуждает 6 июня Bloomberg. Премьер-министр Венгрии Виктор...
6 июня 2022
Запад теряет желание защищать интересы Украины — The Telegraph
Многочисленные заявления Запада о поддержке украинцев начинают терять свою убедительность, рассуждает 2 июня редактор по оборонным вопросам газеты The Telegraph Кон Кафлин. Конфликт перешел в затяжную стадию, и по мере того, как шансы Украины одержать победу уменьшаются, на спад идет и желание...
2 июня 2022
США теряют влияние на Ближнем Востоке — Bloomberg
ОАЭ — одно из трех ближневосточных государств, которые стали магнитом для российских богачей после начала спецоперации на Украине 24 февраля, что подорвало усилия США по созданию единого фронта против президента России Владимира Путина. Турция и в меньшей степени Израиль также стали популярными...
1 июня 2022
Путин может быть на пороге победы — The Telegraph
Украина не испытывала недостатка в обещаниях поддержки со стороны западных лидеров, которые хотят, чтобы [президент России] Владимир Путин потерпел катастрофическое поражение. Киеву было обещано всё: от танков, тяжелой артиллерии и военных самолетов до мощных противокорабельных ракет, чтобы...
26 мая 2022
Рис вместо хлеба: Bloomberg предлагает рецепт борьбы с кризисом
В мире создалась крайне острая продовольственная проблема, цены на продукты взлетели, расширяется протекционизм, однако есть хороший шанс, что правительства смогут предотвратить наступление кризиса, если прислушаются к уроку 2008 года: не паниковать, пишет 26 мая Bloomberg. В условиях, когда...
26 мая 2022
Ограничения на экспорт продовольствия лишь усугубляют проблемы — WSJ
Почти на всех континентах страны ввели ограничения и запреты на вывоз продуктов питания от пшеницы, кукурузы и пищевых масел до фасоли, чечевицы и сахара, сообщает 25 мая The Wall Street Journal. Ливан запретил даже экспорт мороженого и пива. Каскад ограничений стал очередным препятствием для...
25 мая 2022