В американской оружейной промышленности обычный уровень производства артиллерийских снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, которые сегодня используются в б. УССР, составляет около 30 000 снарядов в год в мирное время. Вооруженные формирования киевского режима расходуют это количество примерно за две недели.

Sgt. Jose E. Guillen. USMC 155-мм гаубица M777

Об этом заявил в интервью CNBC доцент, старший научный сотрудник Университета национальной обороны США Дейв Дес Рош. И он этим встревожен.

«Я очень обеспокоен. Если только мы не запустим новое производство, на наращивание которого уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать [Киев]», — сказал Дес Рош.

В Европе запасы тоже на исходе. «Военные запасы большинства [европейских стран — членов НАТО], я бы не сказал, что исчерпаны, но в значительной степени истощены, потому что мы предоставляем [Киеву] много мощностей», — заявил в начале сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

27 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел специальное совещание директоров по вооружениям, чтобы обсудить способы пополнения запасов оружия.

Однако наращивание оборонного производства — дело не быстрое и не легкое.

Военные аналитики указывают на коренную проблему: в мирное время западные страны производят вооружение в гораздо меньших объемах, правительства предпочитают сокращать дорогостоящее производство и выпускают продукцию только по мере необходимости. Некоторые виды оружия, запасы которого иссякают, больше не производятся, и для их производства требуется высококвалифицированная рабочая сила и опыт — именно то, чего уже много лет не хватает американскому производственному сектору.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

У США практически закончились 155-миллиметровые гаубицы, которые они могли бы передать Киеву; чтобы отправить еще, им пришлось бы взять их из запасов, зарезервированных для американских военных, которые используют их для обучения и поддержания боеготовности. Но, по словам военных аналитиков, Пентагон не пойдет на это, и запасы, зарезервированные для операций американской армии, вряд ли будут затронуты.

«Есть ряд систем, по которым, как мне кажется, министерство обороны достигло такого уровня, что уже не желает предоставлять [Киеву] больше таких систем», — считает полковник морской пехоты США в отставке и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Для войск б. УССР это означает, что некоторые из важнейших для них видов вооружений, например 155-мм гаубицы, приходится заменять более старыми и менее эффективными, такими как 105-мм гаубицы, которые имеют меньшую дальность стрельбы.

(сс) Damon.cluck 5-мм гаубица M102

Другие виды вооружений, используемые в б. УССР, которые на данный момент классифицируются как «ограниченные» в американском арсенале, включают в себя пусковые установки HIMARS, ракетные комплексы Javelin и Stinger, гаубицы M777 и 155-миллиметровые боеприпасы.

«Нам необходимо перевести нашу оборонную промышленную базу на военные рельсы, — сказал Де Рош. — А я не вижу никаких признаков того, что мы это делаем».