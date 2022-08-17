Ограничения на ипотечное кредитование и драконовская политика нулевой терпимости к COVID-19 — плохая новость для большинства жителей Китая, как и для зарубежных компаний, надеющихся заработать на китайских клиентах. Однако у внутренних проблем Китая есть и положительная сторона: падение спроса на ввозные металлы, энергоносители, продовольствие и капитальные товары ослабляет рост инфляции в остальном мире. Впервые за последние десятилетия огромный профицит торгового баланса страны стал благом для работников предприятий в других странах. Об этом 17 августа сообщает Financial Times.

Xinhuanet.com На китайском заводе

Резкий спад спроса отразился на объемах строительства новых объектов: в апреле–июне 2022 года он сократился почти наполовину по сравнению с предыдущим годом. Таких низких темпов строительства жилья не было с 2009 года.

Результатом этого стали дополнительные поставки для остального мира. Железная руда, металлургический уголь и медь — важнейшие материалы для производства конструкционной стали, бытовой техники и электропроводов. До недавнего спада Китай потреблял около двух третей добываемой в мире железной руды и металлургического угля и около 40% меди.

Снижение спроса означает снижение цен. По сравнению с недавним пиком в июле 2021 года фьючерсы на железную руду упали вдвое, а цены на китайский металлургический уголь — примерно на треть. Мировые цены на медь упали на четверть, несмотря на ожидаемый «попутный ветер» в виде дополнительных инвестиций в зеленую энергетику в США и Европе.

Rob Loftis Погрузка угля в Китае

Последствия кризиса на рынке недвижимости усугубляются ограничениями, которые государство вводит в связи с пандемией COVID-19. Китайские потребительские расходы в первой половине 2022 года были лишь немногим выше, чем в первой половине 2021 года с учетом инфляции, а сейчас они более чем на 10% ниже допандемических. Китайские нефтеперерабатывающие предприятия с апреля 2022 года перерабатывают на 10% меньше сырой нефти по сравнению с весной 2021 года. Потребление электроэнергии, которое до пандемии увеличивалось примерно на 7% в год, сейчас растет всего на 2%. Слабость Китая стала мощным противовесом напряженности в сфере глобального предложения энергоносителей.

Однако китайский экспорт продолжает расти, обеспечивая иностранных потребителей и предприятия необходимыми товарами.

В прошлом огромный дисбаланс между здоровым китайским экспортом и слабым импортом был тормозом для мировой экономики, лишая работников в других странах доходов, которые они могли бы получить, продавая товары и услуги китайским клиентам. Но теперь, когда инфляция и нехватка товаров являются более серьезными проблемами, чем неполная занятость, проблемы Китая могут оказаться как раз тем, что нужно остальному миру.