ОАЭ — одно из трех ближневосточных государств, которые стали магнитом для российских богачей после начала спецоперации на Украине 24 февраля, что подорвало усилия США по созданию единого фронта против президента России Владимира Путина. Турция и в меньшей степени Израиль также стали популярными направлениями для россиян, ищущих, где потеплее, пишет 1 июня Bloomberg.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

Новообретенная готовность союзников США на Ближнем Востоке идти своим путем стала следствием многолетних обид. События вокруг Украины проявили глубину раскола, когда такие дальние союзники США, как Япония и Южная Корея, присоединились к кампании против России, вводя санкции и конфискуя активы, а их ключевые партнеры на Ближнем Востоке решили притормозить.

«Эти три страны исторически были важными союзниками Вашингтона, — говорит бывший старший директор по международным экономическим вопросам в Совете национальной безопасности Белого дома Норман Бейли, занимающийся вопросом российских денег на Ближнем Востоке. — Это показывает, что влияние США неуклонно снижается».

ОАЭ отказались осудить действия России на голосовании в ООН. Вместе с Израилем они критикуют усилия администрации Байдена по восстановлению ядерной сделки с Ираном, который обе страны рассматривают как угрозу безопасности. Турция, хотя и входит в НАТО, сама является объектом санкций США из-за закупок российского оружия. Она поставляет Украине беспилотники, но при этом поддерживает связи и с Путиным и стремится играть роль посредника.

ИА REGNUM Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий России на Украине 02.03.2022

После начала операции на Украине администрация Байдена пыталась укрепить отношения с ближневосточным регионом, но — и это еще раз свидетельствует об ослаблении американского влияния — ей не удалось убедить союзников в Персидском заливе принять меры, чтобы сдержать стремительный рост цен на сырую нефть. ОПЕК, картель экспортеров нефти, все так же продолжает координировать добычу с Россией.

Официальные лица США обсуждают возможность введения вторичных санкций в отношении российской нефти. В этом случае любая страна или предприятие, нарушающие санкции США, подвергнутся санкциям со стороны Вашингтона. Однако эта идея нравится не всем, поскольку она может оттолкнуть некоторых союзников, особенно тех, которые зависят от российского газа и других товаров.

«Происходит целая геополитическая перестройка, — говорит профессор Джорджтаунского университета Джоди Виттори, изучающая связь финансовых потоков и национальной безопасности США. — И я не думаю, что у США есть на нее ответ».