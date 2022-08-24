12 фактов о том, что США стоят на пороге экономического краха
Майкл Снайдер, бакалавр в области бизнеса, автор и редактор блога theeconomiccollapseblog.com, рассказал о фактах, свидетельствующих о том, что экономическая ситуация в США значительно хуже, чем это представляют американские власти. Он пишет:
1. Правительство говорит нам, что уровень безработицы в августе вырос только до 3,7%.
2. По данным [экономиста] Джона Уильямса на его сайте shadowstats.com, если бы использовались честные цифры, то реальный уровень безработицы в США превысил бы 24%.
3. Около половины всех американских компаний заявляют, что в течение следующих 12 месяцев будут сокращать рабочие места.
4. Правительство говорит нам, что уровень инфляции в США составляет всего 8,5%.
5. По данным Джона Уильямса на сайте shadowstats.com, если бы уровень инфляции по-прежнему рассчитывался так, как в 1980 году, то реальный уровень инфляции сейчас составлял бы около 17%. Это хуже, чем то, что мы пережили в эпоху [президента США] Джимми Картера.
6. В одной компании число американцев, берущих краткосрочные кредиты на продукты питания, в этом году почти удвоилось.
7. Каждый пятый продавец жилой недвижимости в США в августе снизил первоначальную цену. Это еще одно доказательство того, что цены на жилье начинают стремительно двигаться вниз.
8. Продажи вторичного жилья в июле этого года упали на 20% по сравнению с июлем предыдущего.
9. Недавний опрос показал, что 3,8 миллиона американцев считают, что их могут выселить из дома в течение следующих двух месяцев.
10. По данным Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи потребителям энергии, около 20 миллионов американских домохозяйств в настоящее время задолжали по счетам за коммунальные услуги.
11. Промышленный индекс Доу Джонса падает уже три недели подряд. Подобное постепенное сползание мы видели незадолго до краха 2008 года.
12. В августе аж 2150 руководителей корпораций продали акции своих компаний. Может быть, они пытаются вывести деньги, пока еще есть возможность?
[Бизнесмен] Густаво Арнал был одним из тех руководителей компаний, которые недавно продали большой пакет акций.
А теперь он мертв…
(Daily Mail от 4 сентября 2022 года)
Похоже, что Арнал был вовлечен в схему «накачать и сбросить» [манипулятивное повышение курса активов для последующей продажи, после чего их стоимость резко падает — прим. ИА REGNUM] и, возможно, решил, что не хочет провести большую часть своей жизни за решеткой…
(Fox Business от 4 сентября 2022)
К сожалению, я думаю, что мы еще не раз увидим, как люди прыгают с небоскребов, прежде чем всё это закончится.
Конечно, большинство американцев никогда не сделают ничего подобного.
Большинство американцев будут просто страдать, несмотря на то, что их уровень жизни систематически ухудшается.
Например, недавно агентство CNN взяло интервью у одной молодой матери, которая не могла позволить себе даже купить рюкзак для своего ребенка-дошкольника…
(CNN от 5 сентября 2022)
К сожалению, она не одинока.
Фактически один из недавних опросов показал, что только 36% всех родителей смогут заплатить за всё, что понадобится их детям в этом учебном году…
(CNN от 5 сентября 2022)
Неужели дела уже настолько плохи? Если так, то что же будет через полгода или год?
До 2023 года осталось меньше четырех месяцев, а условия для экономического схлопывания совершенно эпических масштабов уже подготовлены.
Вы помните, через какие страшные мучения прошла наша страна в 2008 и 2009 годах? Многие считают, что впереди нас ждет то, что будет еще хуже.
Самый большой долговой пузырь в истории мира начинает лопаться, и центральные банки по всему миру начинают паниковать.
Если вам всегда хотелось жить в «интересные» времена, ваше желание исполнится. Но для большинства людей времена, в которые мы вступаем, будут совсем не веселыми.