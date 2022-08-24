Майкл Снайдер, бакалавр в области бизнеса, автор и редактор блога theeconomiccollapseblog.com, рассказал о фактах, свидетельствующих о том, что экономическая ситуация в США значительно хуже, чем это представляют американские власти. Он пишет:

Иван Шилов ИА REGNUM США

Вы слышали, что я говорил это снова и снова. То, что мы наблюдаем сейчас, очень напоминает мне 2008 год, а мы все помним, что случилось осенью 2008 года. Это не значит, что новый кризис будет развиваться точно так же, как предыдущий. В конечном счете каждый экономический спад уникален. Но тот факт, что мы видим столько параллелей между тем, что происходит сейчас, и тем, что происходило 14 лет назад, должен всех нас глубоко встревожить. Похоже, что мы стоим на пороге очередного экономического краха, и все «решения», которые предлагают нам наши лидеры, только усугубляют ситуацию.

Надеюсь, кто-нибудь совершит чудо, и мы избежим худшего сценария.

Но я бы не стал на это рассчитывать. Ниже я привожу 12 фактов, которые показывают, что к осени 2022 года мы опасно близко подошли к экономическому краху.

1. Правительство говорит нам, что уровень безработицы в августе вырос только до 3,7%.

2. По данным [экономиста] Джона Уильямса на его сайте shadowstats.com, если бы использовались честные цифры, то реальный уровень безработицы в США превысил бы 24%.

3. Около половины всех американских компаний заявляют, что в течение следующих 12 месяцев будут сокращать рабочие места.

(сс) Nina Hale Рабочие на обувной фабрике в США

4. Правительство говорит нам, что уровень инфляции в США составляет всего 8,5%.

5. По данным Джона Уильямса на сайте shadowstats.com, если бы уровень инфляции по-прежнему рассчитывался так, как в 1980 году, то реальный уровень инфляции сейчас составлял бы около 17%. Это хуже, чем то, что мы пережили в эпоху [президента США] Джимми Картера.

6. В одной компании число американцев, берущих краткосрочные кредиты на продукты питания, в этом году почти удвоилось.

7. Каждый пятый продавец жилой недвижимости в США в августе снизил первоначальную цену. Это еще одно доказательство того, что цены на жилье начинают стремительно двигаться вниз.

8. Продажи вторичного жилья в июле этого года упали на 20% по сравнению с июлем предыдущего.

9. Недавний опрос показал, что 3,8 миллиона американцев считают, что их могут выселить из дома в течение следующих двух месяцев.

10. По данным Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи потребителям энергии, около 20 миллионов американских домохозяйств в настоящее время задолжали по счетам за коммунальные услуги.

11. Промышленный индекс Доу Джонса падает уже три недели подряд. Подобное постепенное сползание мы видели незадолго до краха 2008 года.

12. В августе аж 2150 руководителей корпораций продали акции своих компаний. Может быть, они пытаются вывести деньги, пока еще есть возможность?

Carlos Delgado Уолл-стрит

[Бизнесмен] Густаво Арнал был одним из тех руководителей компаний, которые недавно продали большой пакет акций.

А теперь он мертв…

Человек, спрыгнувший в пятницу [2 сентября] с 18-го этажа знаменитой башни «Дженга» в квартале Трайбека нижнего Манхэттена, был опознан как руководитель компании Bed Bath & Beyond.

52-летний Густаво Арнал был финансовым директором Bed Bath & Beyond, компании, которая в последнее время испытывала трудности из-за высокой инфляции и спада в экономике. Всего за два дня до смерти Арнала компания объявила о планах закрыть 150 магазинов из примерно 900 и уволить 20% персонала.

По данным MarketBeat.com, чуть более двух недель назад он продал больше 42 000 акций компании, которую часто называют «мемными акциями» [акции, которые набирают популярность среди розничных инвесторов через социальные сети — прим. ИА REGNUM], за 1 миллион долларов.

(Daily Mail от 4 сентября 2022 года)

Похоже, что Арнал был вовлечен в схему «накачать и сбросить» [манипулятивное повышение курса активов для последующей продажи, после чего их стоимость резко падает — прим. ИА REGNUM] и, возможно, решил, что не хочет провести большую часть своей жизни за решеткой…

Исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Bed Bath & Beyond, который в пятницу разбился насмерть, упав с 18-го этажа нью-йоркского небоскреба, стал объектом коллективного иска, в котором утверждается, что он и основной акционер, председатель совета директоров GameStop Райан Коэн искусственно завысили стоимость компании в рамках схемы «накачать и сбросить».

52-летний Густаво Арнал и Коэн указаны в качестве ответчиков в коллективном иске, поданном в прошлом месяце [августе] в окружной суд США по округу Колумбия.

(Fox Business от 4 сентября 2022)

К сожалению, я думаю, что мы еще не раз увидим, как люди прыгают с небоскребов, прежде чем всё это закончится.

Цитата из сериала «Компьютерщики» реж. Грэм Линехэн. 2007. Великобритания Вышел в окно

Конечно, большинство американцев никогда не сделают ничего подобного.

Большинство американцев будут просто страдать, несмотря на то, что их уровень жизни систематически ухудшается.

Например, недавно агентство CNN взяло интервью у одной молодой матери, которая не могла позволить себе даже купить рюкзак для своего ребенка-дошкольника…

Делая покупки к школе, мать пятерых детей Сара Лонгмор посмотрела на рюкзак за 25 долларов для своей дочери-дошкольницы. Растущая инфляция подкосила семейный бюджет, и Сара решила, что ее дочь может обойтись и поношенным рюкзаком. А новый рюкзак она положила обратно.

(CNN от 5 сентября 2022)

К сожалению, она не одинока.

Фактически один из недавних опросов показал, что только 36% всех родителей смогут заплатить за всё, что понадобится их детям в этом учебном году…

Лишь 36% родителей заявили, что смогут оплатить всё необходимое для своих детей в этом учебном году, по данным ежегодного доклада Morning Consult о покупках к школе. Это значительно меньше, чем 52% в 2021 году, когда инфляция была ниже, а стимулы и авансовые выплаты по налоговому вычету на детей помогли некоторым семьям.

(CNN от 5 сентября 2022)

Неужели дела уже настолько плохи? Если так, то что же будет через полгода или год?

Boyko Blagoev Бездомный

До 2023 года осталось меньше четырех месяцев, а условия для экономического схлопывания совершенно эпических масштабов уже подготовлены.

Вы помните, через какие страшные мучения прошла наша страна в 2008 и 2009 годах? Многие считают, что впереди нас ждет то, что будет еще хуже.

Самый большой долговой пузырь в истории мира начинает лопаться, и центральные банки по всему миру начинают паниковать.

Если вам всегда хотелось жить в «интересные» времена, ваше желание исполнится. Но для большинства людей времена, в которые мы вступаем, будут совсем не веселыми.