Те, кто наблюдает за [проводимой РФ специальной военной операцией], уже несколько недель с замиранием сердца ждут наступления ВСУ с целью вернуть часть территории, захваченной Россией в первые месяцы. В какой-то степени это отражает неудовлетворенность тем, что превратилось в статичную борьбу на истощение, когда линии фронта продвигаются всего на несколько километров и (в последние недели) почти замирают на месте. Однако по целому ряду причин этих наблюдателей ждало разочарование.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

Несмотря на некоторые отвлекающие маневры и очевидные первые шаги, [киевский режим] не предпринимает серьезных усилий, чтобы вытеснить Россию с завоеванных ею территорий.

Есть веские причины, по которым [киевский режим] будет сопротивляться призывам к скорейшему наступлению со стороны иностранцев, которым уже надоела война. Неудачное контрнаступление стало бы драматическим крахом киевских перспектив. Помимо политических последствий (в том числе усиления боевого духа России и потенциальной потери поддержки на Западе), неудачное наступление может открыть бреши и уязвимые места в оборонительной позиции ВСУ, что позволит России перейти в контратаку и захватить дополнительные территории. Неудачное контрнаступление также может привести к тому, что Россия предложит прекращение огня на чрезвычайно выгодных для Москвы условиях, а этого Киев предпочел бы избежать.

z.mil.ru Боевой расчет РСЗО «Ураган» ведет огонь по позициям ВСУ

Мало кто сомневается в том, что ВСУ наносят россиянам серьезный урон: как войскам на поле боя, так и системам материально-технического обеспечения. Но простое ослабление российских войск не заставит их уйти из б. УССР. Армии, как правило, не разваливаются от одного только истощения сил; угроза и практика маневренной войны неизбежно заставит их вступить в бой, и тогда станет ясна степень нанесенного ущерба. Армия, обороняющаяся на статичных позициях, может пережить недостатки материально-технического обеспечения и утомительную тяжесть медленных боев, но развалиться, если ее атакуют с целью наступления или окружения. Чтобы добиться стратегического успеха, ущерб, нанесенный российским войскам, должен сопровождаться освобождением реальной территории, представляющей стратегическую важность.

Прежде всего взоры были прикованы к Херсону, который одновременно и географически уязвим, и стратегически важен, но, несмотря на целый ряд подготовительных действий и активные обсуждения, наступления не случилось. Ситуацию осложнили российские подкрепления, развернутые либо в оборонительных целях, либо в рамках подготовки к новому наступлению на Одессу. Местность неблагоприятна для наступательных действий, особенно для армии, которая по-прежнему с трудом интегрирует новую технику. Общевойсковые наступательные операции против решительно настроенного противника на открытой местности требуют исключительного мастерства и координации, а ни ВСУ, ни россияне до сих пор не продемонстрировали таких возможностей.

Однако способность продемонстрировать наступательный потенциал может иметь политическое значение для ВСУ. Во время Второй мировой войны администрация [президента США Франклина] Рузвельта санкционировала преждевременные, недостаточно подготовленные наступательные операции в Северной Африке и на Соломоновых островах из политической необходимости показать международной и внутренней общественности, что Соединенные Штаты готовы и способны перенести войну на территорию врага.

U.S. Army Europe Images ВСУ в обороне

До сих пор те, кто предвещал раскол Запада из-за б. УССР, в основном ошибались, поскольку многие западные страны продолжают оказывать материальную и словесную поддержку [киевскому режиму]. Более того, нет убедительных доказательств того, что энтузиазм в отношении поддержки [киевского режима] заметно спал, несмотря на некоторые неопределенные результаты опросов. Однако демонстрация хотя бы в какой-то мере успешного наступления может также стать важным внутренним фактором для режима Зеленского, который сохраняет высокий уровень одобрения. Те же опросы, которые показывают высокую поддержку, также свидетельствуют о большой уверенности в продолжении конфликта — уверенности, которая в конечном счете может потребовать какой-то демонстрации эффективности.

Конечно, наступательные операции — нелегкая задача для армии, которую за последние полгода изрядно потрепало. Даже просто ввести в строй всю полученную ВСУ технику — это титаническая организационная задача; формирование из достаточного числа подразделений маневренных общевойсковых соединений — дело чрезвычайно сложное. ВСУ можно извинить, когда они обижаются на западные советы о том, когда и где им следует начинать рискованные и дорогостоящие военные операции. Тем не менее, если мы хотим, чтобы [СВО] закончилась чем-то иным, кроме патовой ситуации, в результате которой Россия останется контролировать огромную часть страны, ВСУ должны показать свою способность побеждать русских в полевых условиях и отвоевывать захваченные территории.