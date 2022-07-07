До своего бесславного падения премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог рассчитывать на неизменную поддержку по крайней мере в одном месте — на Украине; и когда Джонсон едва избежал вотума недоверия в июне 2022 года, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «очень счастлив». Беседы с Зеленским в последние недели стали для Джонсона любимым способом отвлечься от своего погрязшего в скандалах правительства, анализирует 8 июля Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Что обсуждалось в этих многочисленных беседах, непонятно. Как написал обозреватель Саймон Дженкинс, «мы знаем только то, что почти каждый раз Джонсон берет с потолка очередной транш денег британских налогоплательщиков на помощь Украине».

Принимать участие во внутриполитической борьбе своих союзников — неразумная стратегия для Украины при любых обстоятельствах, и тем более сейчас, когда налогоплательщики в Западной Европе и США устали тратить деньги на поддержку войны, победа в которой кажется все более труднодостижимой.

Молниеносный консенсус западных политиков и СМИ по Украине, по понятным причинам, сложился не в результате широких общественных обсуждений. Скорее, политики и редакторы, упивающиеся вновь обретенным единством Запада, рассчитывали на народные чувства — спонтанное отвращение к действиям президента Владимира Путина и восхищение проявленным украинцами мужеством.

president.gov.ua Владимир Зеленский и Борис Джонсон

Но чувства и настроения меняются гораздо быстрее, чем основанная на них политика. Недавние примеры — западные интервенции в Афганистан и Ирак.

Такие развороты общественного мнения происходят потому, что рядовые граждане не разделяют и не могут разделять причины, по которым многие политики и журналисты продолжают принимать воинственные позы еще долго после того, как они перестают быть эффективными.

Политики часто находят в войнах за рубежом возможности для смелых маневров и риторики, недоступных им дома. У людей же, не принадлежащих к политическому или медийному истеблишменту, нет такой профессиональной и идеологической мотивации. Они также более уязвимы для экономических невзгод и склонны менять свое мнение о войнах.

Рядовые граждане не были как следует проинформированы о серьезных экономических и военных рисках затяжного конфликта с ядерной и сырьевой сверхдержавой.

Не могли они и предвидеть того, что, поскольку Китай и Индия охотно покупают российскую нефть, а незападные страны отказываются вводить санкции против России, доходы Кремля будут не падать, а расти.

Kremlin.ru Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом встречи в формате Россия – Индия – Китай

Согласно опросу общественного мнения, проведенному в 10 европейских странах Европейским советом по международным отношениям в июне, тех, кто хочет, чтобы война закончилась как можно скорее, больше, чем тех, кто хочет наказать Россию.

По мере ухудшения экономических перспектив это большинство, скорее всего, будет расти; оно даже может стать безразличным к судьбе украинцев. Мы должны быть готовы к тому, что очередная поспешная и непродуманная интервенция, поддержанная политическими и медийными элитами, обернется провалом, в результате которого пострадают те самые люди, которым она должна была помочь.