ЕС намерен официально включить Украину в список стран-кандидатов. Но если внимательно посмотреть на ситуацию, станет понятно, что это гораздо менее значительное событие, чем хотелось бы верить некоторым, анализирует 22 июня британский журнал The Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

С одной стороны, этот жест символичен. Список официальных кандидатов в члены ЕС — это что-то вроде очереди в шикарный лондонский клуб. Попадание в него может быть лестным, но не гарантирует быстрого принятия решения; оно также не исключает того, что кто-то заблокирует ваш прием, когда подойдет ваша очередь.

Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция — все значатся в этом списке. Официальное включение Украины в него больше похоже на пиар-акцию Брюсселя, чем на серьезное обязательство с важными последствиями.

Во-вторых, если вы думаете, что все это демонстрирует некую солидарность ЕС в поддержке Украины, то это не так. Европейское единство в этом вопросе поверхностно и на практике ограничивается такими вопросами, как благочестивое осуждение Кремля как противника демократических ценностей и распевание «Слава Украине» с безопасного расстояния. Что бы ни думали Польша или Литва, европейский аналитический центр на прошлой неделе обнаружил, что большинство во многих европейских странах, особенно в Германии и Италии, а также во Франции и Швеции, отдают предпочтение «миру» перед «справедливостью». Грубо говоря, это значит, что нужно отойти в сторону и предоставить Украине договариваться с [президентом России] Владимиром Путиным.

Единства в вопросе о возможном принятии Украины в ЕС ничуть не больше. Болгария, Чехия, Словакия, Польша, страны Прибалтики, Венгрия и Словения открыто выступили не только за принятие Украины, но и за ускорение этого процесса. Это кошмар для Брюсселя, и этого не случится.

С другой стороны, хотя Португалия, Нидерланды и Дания согласились с кандидатством Украины, они не очень торопятся принимать государство в свои ряды, по крайней мере в ближайшее время. Финляндия подчеркнула необходимость серьезных изменений, прежде чем можно будет даже рассматривать вопрос о членстве; а по словам премьер-министра Бельгии Александра де Кро, это случится «не завтра. Это займет много времени».

President. gov. ua Саммит Украина — ЕС

Поскольку прием новых членов требует единогласия, неудивительно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая поначалу горячо приветствовала Украину в списке ожидающих, отступила и заявила, что любые дальнейшие шаги должны совершаться «по правилам».

Недостаток энтузиазма со стороны западных членов ЕС на самом деле вполне объясним. Эти страны в значительной степени финансируют деятельность ЕС. Если бы Украина вступила в союз, можно с уверенностью сказать, что в течение многих лет это стоило бы ЕС, а значит, и самим этим странам, больших денег. Дело не только в вооруженном конфликте, который оставит на Украине шрамы. Еще до его начала Польша и Венгрия, где ВВП на душу населения составляет более 15 000 долларов, были основными бенефициарами ЕС. При этом ВВП Украины составлял $3700 на душу населения.

Старые западные члены ЕС, для которых верховенство Брюсселя и законов ЕС — вторая натура, осознают, что самая активная поддержка членства Украины исходит от Польши и Венгрии, которые, как известно, яростнее всего отстаивают свои собственные национальные интересы и сопротивляются любым попыткам ЕС вмешиваться в то, что они считают своими внутренними делами. Западные члены полагают, и не без оснований, что Украина будет склоняться к такой же позиции

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Уже предпринимая попытки подчинить себе Будапешт и Варшаву и намереваясь в будущем урезать притязания государств-членов, они меньше всего хотят, чтобы к ним добавилась еще одна потенциально непокорная страна с более чем 40 миллионами своих собственных несговорчивых граждан, которые, скорее всего, будут выступать против любых подобных мер и усилят центробежные силы внутри ЕС.

Киев, конечно же, официально отпразднует любезность, оказанную ему Европейским союзом. Но президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, понимает, что, несмотря на добрые слова, это всё, на что ему стоит рассчитывать. Что же касается возможного членства в ЕС, то здесь придется подождать и посмотреть, может быть, в течение очень долгого времени.