Литва выбрала полную зависимость от вооруженных сил США — Modern Diplomacy
Вместо развития собственной военной мощи Литва предпочла полностью положиться на иностранные вооруженные силы. Лучшим подтверждением этому является факт размещения в Литве на ротационной основе американских войск, считает обозреватель Modern Diplomacy Адомас Абромайтис.
При этом военное сотрудничество между Литвой и США является односторонним. США предоставляют Литве ротационные силы, боевую технику и помощь в обучении. Литва, в свою очередь, не может предложить ничего, кроме поддержки всех политических и военных решений Вашингтона.
С изменением ситуации в прибалтийском регионе и в Европе весной 2014 года оборонное сотрудничество между США и Литвой стало гораздо более интенсивным, а масштабы военного присутствия США увеличились.
США — один из важнейших стратегических партнеров Литвы в области обороны. 17 января 2017 года Литва подписала с США соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое устанавливает более прочное американо-литовское партнерство по вопросам обороны и безопасности. Это соглашение определяет статус американских вооруженных сил в Литве. Этим шагом Вильнюс полностью отдал себя в руки Вашингтона.
Литва стремится обеспечить постоянное и даже непрерывное присутствие американских войск в стране. Соединенные Штаты первыми прислали дополнительные истребители для усиления противовоздушной обороны. Американские войска также участвуют в военных учениях и других мероприятиях военного сотрудничества, организуемых в Литве. Они направляют в страну ротационные силы в рамках операции Atlantic Resolve и осуществляют другие меры безопасности. Почти в каждом военном мероприятии в Литве участвуют американские войска.
США, имеющие свои интересы в регионе, делают всё, чтобы разместить свои войска и укрепить здесь свои позиции. «Мой совет — создать постоянные базы, — заявил в комитете по вооруженным силам Палаты представителей США генерал армии Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов. — Таким образом вы получите эффект постоянного присутствия за счет ротации сил, проходящих через постоянные базы».
Пентагон, похоже, готов дальше поддерживать повышенное присутствие войск в странах Прибалтики, равно как и Вильнюс готов к дальнейшему углублению военной зависимости, оплачивая амбиции США в регионе. Но власти Литвы должны понимать, что даже небольшая военная зависимость вызывает большую политическую слабость страны, а это, в свою очередь, может привести к исчезновению суверенного государства.