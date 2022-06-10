Лондон, 10 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Британское правительство предложило Киеву непоколебимую поддержку — так премьер-министр Борис Джонсон назвал свою политику в отношении Украины, рассуждает Guardian 10 июня. Она включает в себя стремление вытеснить российские войска со всей украинской земли. Численный перевес России уже делает столь полную победу и возвращение к границам до 2014 года все менее правдоподобными. Кроме того, это потребует огромного увеличения западной помощи в течение долгого времени. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже назвал эту войну марионеточной войной США против России.

Ястреб

В первые недели конфликта помощь Запада казалась одновременно и решающей, и блестящей. В последние месяцы баланс военных сил сместился в тупик. Франция и Германия теперь проявляют осторожность. Как и большинство членов НАТО, они оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, но не повторяют вслед за [президентом США] Джо Байденом и Джонсоном слов о грандиозном конфликте с участием всего Запада.

Западные «ястребы» всю жизнь готовились к такой конфронтации. Чувствуется, что им не терпится проверить [президента России Владимира] Путина на прочность — на безопасном расстоянии от дома.

С того момента, как конфликт становится горячим, военная лихорадка подменяет разум эмоциями. Подпитываемая средствами массовой информации, она отравляет любую попытку добиться мира криками: «Слишком много людей погибло, чтобы допустить компромисс». Стратегия тоже извращается. Как в 2003 году нам говорили, что Ирак планирует обрушить ракеты на Великобританию, так и сейчас мы должны верить, что Путин представляет собой такую же угрозу для нашей безопасности.

Как ни решится вопрос с Украиной, это будет компромисс. Если Джонсон чувствует себя неспособным просить о мире, ему следует хотя бы перестать кричать о войне. Какой будет следующая глава в отношениях России и Украины, должны решать эти две страны.