В мире создалась крайне острая продовольственная проблема, цены на продукты взлетели, расширяется протекционизм, однако есть хороший шанс, что правительства смогут предотвратить наступление кризиса, если прислушаются к уроку 2008 года: не паниковать, пишет 26 мая Bloomberg.

Рис

В условиях, когда уровень мировых цен уже достиг рекордных отметок, целый ряд стран ввели ограничения на экспорт различных культур, что усугубляет риски продовольственной безопасности для остального мира. Плохая погода тоже вызывает тревогу. Тем не менее, в то время как пшеница, кукуруза и соя выросли в цене, рис, являющийся основным продуктом питания для более чем 3 миллиардов человек, до сих пор оставался более стабильным.

По словам почетного профессора Гарвардского университета Питера Тиммера, изучавшего продовольственную безопасность региона на протяжении десятилетий, если страны не будут паниковать и не начнут делать больших запасов, они смогут предотвратить повторение кризиса 2008 года, когда цены на рис резко выросли.

(сс) DeltaWorks Рисовые поля

«Урок 2008 года заключается в следующем: не пугайте рынок», — говорит Тиммер, работавший с правительствами азиатских стран во времена прошлого продовольственного кризиса.

Ставки чрезвычайно высоки. Политики от США до Китая борются с повышением инфляции и замедлением роста, потребители сталкиваются с быстро растущей дороговизной, усиливается опасность голода. Рис, около 90% которого производится и потребляется в Азии, является одной из важнейших в мире культур.

Есть определенные сходства между нынешней ситуацией и кризисом 2008 года. В 2022 году, когда цены на сельскохозяйственную продукцию подскочили, правительства ряда стран предприняли меры по защите собственных запасов.

По словам Тиммера, страны диверсифицировали свои пищевые привычки и создали огромные буферные запасы в попытке предотвратить ценовые потрясения.

Однако в настоящее время наблюдается такое изобилие риса, что он мог бы помочь ослабить давление на пшеницу. Потребители в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии могут относительно легко перейти с пшеницы на рис, например в лапше, что позволит рынку сэкономить около 30−40 миллионов тонн пшеницы, считает Тиммер.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

«Можно снять напряжение с рынка пшеницы и немного повысить напряжение на рынке риса», — говорит он. Хотя это может привести к росту цен на рис на 10% или даже 20%, «это не рисовый кризис».

Если же страны Юго-Восточной Азии будут ограничивать экспорт и критическое положение сложится и на этом рынке, то «настоящая катастрофа» произойдет в Африке, которая становится все более зависимой от импорта риса. Африканский континент уже страдает от перебоев с поставками пшеницы из Черноморского региона и не может позволить себе рисовый кризис, убежден Тиммер.