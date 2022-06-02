Импульс, двигавший западными санкциями против России, ослабевает. Даже когда Европейский Союз выступает за самые жесткие ограничения против российской военной машины, включая частичный запрет на импорт нефти, он все чаще идет на уступки, рассуждает 6 июня Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поклонник президента России Владимира Путина, явно играет большую роль в расколе единого фронта. Но дело далеко не в одной только Венгрии. И внутри, и за пределами ЕС нет согласия о том, как должна выглядеть конечная цель санкций, которые не сулят ничего хорошего в ближайшей перспективе. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас стремится продолжать закручивать гайки в отношении Москвы. Но и она признает, что дальше все будет только «сложнее» — и вероятность введения газового эмбарго в рамках следующего пакета санкций невелика.

Настало время для другого подхода, или «паузы», как выразился ее коллега, премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

Усталость от санкций так просто не исправить. «Финансовое оружие» — это несовершенный инструмент, последствия от которого трудно предвидеть. Беспрецедентный масштаб санкций против ближайшего окружения Путина, а также российской финансовой системы, авиакомпаний и торговли, по оценкам, приведет к 10%-ному снижению российского ВВП в 2022 году. Но это не заставило Путина пойти на попятную.

kremlin.ru После совместной пресс-конференции Владимир Путин и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 1 февраля 2022

Хуже того, санкции привели к обратному эффекту. Рост цен на энергоносители пополнил карманы Путина, а импортеры обеднели. По оценкам Bloomberg Economics, доходы России от продажи нефти и газа в этом году составят около 285 млрд долларов. Если прибавить сюда другие сырьевые товары, это с лихвой компенсирует 300 млрд российских валютных резервов, замороженных в рамках санкций.

По оценкам Barclays Plc, полное эмбарго на российский природный газ может снизить ВВП еврозоны на 4% по сравнению с базовым сценарием; без дополнительной экономической поддержки домохозяйств все больше будет тех, кто вслед за Орбаном будет сравнивать санкции с экономической «ядерной бомбой».

Апрельский опрос компании по исследованию рынка YouGov показал, что европейское общество настроено несколько противоречиво: более 30% респондентов в семи странах высказались за инвестирование в торговлю и дипломатию с Россией, а не в оборону и безопасность.

Без света в конце экономического туннеля настроения могут еще больше измениться. У Запада есть преимущество в ресурсах и человеческом капитале, но ему придется защищать наиболее уязвимые слои своего же общества.

European Parliament Выступление Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте

Некоторые полагают, что граница в этом конфликте проходит между теми, кто хочет примириться с Путиным, и теми, кто поддерживает Украину. Это не так, и думать так вредно. Особенно поучителен путь Италии: до спецоперации председатель совета министров Италии Марио Драги обдумывал более глубокие газовые связи с Россией. Затем он поддержал запрет на поставки нефти и выступил за отправку тяжелого вооружения на Украину, несмотря на сопротивление внутри страны.

Однако он также выступил за совместные меры против роста цен на энергоносители и призвал США «тщательно» обдумать, как может выглядеть прекращение огня. В условиях, когда усталость от санкций, по-видимому, не за горами, именно подход Драги, а не Орбана, должен стать основой для следующих шагов Запада.