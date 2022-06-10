Европейский союз может поддержать Украину в желании стать его новым членом, но процесс будет непростым, пишет 8 июня CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

Уже через несколько дней после начала спецоперации Украина обратилась в ЕС с просьбой официально начать процесс подачи заявки.

С тех пор представители ЕС выступали в поддержку намерения Украины, но также дали понять, что это будет долгий процесс, даже если попытаться его ускорить.

Ожидается, что Европейская комиссия представит свое мнение о вступлении Украины в ЕС в ближайшие несколько недель, но и это, скорее всего, станет лишь началом долгого и трудного пути.

Вероятно, пройдут годы, прежде чем государства-члены получат возможность одобрить присоединение Киева, в значительной степени потому, что Украине придется провести ряд экономических и политических реформ, чтобы соответствовать европейским стандартам.

Даже президент Европарламента Роберта Метсола признает, что прием новых членов в ЕС может быть непростым.

«Расширения всегда происходят сложно — у вас разные страны, разные пути, разные шаги, которые нужно предпринять, разные правила, которые нужно соблюдать. Но именно сейчас мы должны послать самый сильный политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье», — сказала она в интервью CNBC.

По мнению директора Центра европейских политических исследований (CEPS) Даниэля Гроса, политическая поддержка вступления Украины в ЕС представляет собой «моральный стимул для Украины и сигнал для России, что ЕС не удастся поколебать».

President.gov.ua Саммит Украина — ЕС

Однако ЕС эта ситуация ставит в шаткую позицию, которая затрагивает многие страны.

Например, странам Западных Балкан уже давно обещано вступление в Европейский союз, а Северная Македония даже изменила название, чтобы повысить свои шансы, но переговоры так и не начались. Молдавия и Грузия также попросили о вступлении в союз.

«Мы не можем позволить себе создавать кандидатов первого и второго сорта», — высказались по поводу сложившейся ситуации министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг и австрийский министр по вопросам ЕС Каролине Эдтштадлер в письме к главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю.

Риск для ЕС заключается в том, что другие страны могут счесть, будто он предоставляет Киеву преференции, и это потенциально подтолкнет их к сближению с Россией.

Как показали недавние едва не зашедшие в тупик переговоры по эмбарго на нефть из России, ключевые внешнеполитические решения требуют единодушия, которого Европе не хватает. И это понятно, учитывая, что ЕС состоит из 27 стран с зачастую совершенно разными приоритетами. И ситуация может только усугубиться после расширения союза.

Еще одним осложнением является тот факт, что в настоящее время нет ясности относительно того, когда закончится операция России на Украине.

«Необходимым условием для полноценного процесса вступления является… подписание реального мирного соглашения с Россией», — сказал сотрудник Института мировой экономики Петерсона Якоб Киркегор и добавил, что «замороженная конфликтная ситуация не позволит Украине стать членом ЕС».