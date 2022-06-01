Многочисленные заявления Запада о поддержке украинцев начинают терять свою убедительность, рассуждает 2 июня редактор по оборонным вопросам газеты The Telegraph Кон Кафлин. Конфликт перешел в затяжную стадию, и по мере того, как шансы Украины одержать победу уменьшаются, на спад идет и желание значительного числа стран НАТО предоставлять Киеву военную помощь.

Mfa.gov.ua Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Это, безусловно, хорошая новость для [президента России] Владимира Путина, который с самого начала рассчитывал, что Запад быстро потеряет интерес к этому конфликту.

И у Путина есть все основания полагать, что его прогноз оказался верен. Вместо того чтобы выступить единым фронтом в поддержку Украины, среди лидеров стран НАТО наметились явные разногласия по поводу того, как лучше всего реагировать на российскую угрозу.

Предоставление или непредоставление оружия Украине — это лишь один из примеров. Украинские лидеры уже несколько недель предупреждают, что для отражения наступления Москвы им потребуются солидные поставки тяжелой бронетехники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдат неудачи

Однако вместо того, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым, слишком многие страны НАТО проявили заметное нежелание спешить в выполнении своих обещаний.

Одним из самых ярких примеров проволочек Запада стало нежелание администрации [президента США Джо] Байдена удовлетворить просьбу украинцев о предоставлении ракет дальнего радиуса действия.

Вашингтон встревожился, что отправка на Украину ракет, способных атаковать российскую территорию, слишком разозлит Путина. Вместо этого Белый дом согласился поставить ракеты средней дальности.

Неясно, успеют ли они прибыть вовремя, чтобы предотвратить захват русскими ключевых стратегических точек в Донбассе, учитывая, сколько времени понадобилось администрации Байдена, чтобы принять решение по этому вопросу.

США — не единственный член НАТО, который тянет время. Германия в последние недели так и не предоставила Украине тяжелого вооружения, несмотря на все проукраинские заявления канцлера Олафа Шольца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Реальность, похоже, такова, что господин Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, больше заинтересован в умиротворении Москвы, чем в проявлении солидарности с Киевом.

Добавьте ко всему этому еще и трудности, с которыми столкнулся Европейский союз в попытках договориться об эмбарго на импорт российской нефти, и вам будет легко понять, почему Путин может считать, что ход конфликта меняется в его пользу.

И когда мировые деятели калибра бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера выступают за передачу Москве больших кусков территории ради прекращения военных действий, становится ясно, что Запад не испытывает особого желания защищать украинские интересы.